Na Slovensku sa rozprší, pripravte si dáždnik. O pár hodín sa na niektorých územiach očakávajú búrky

Nad Slovenskom sa zmráka a na viacerých miestach to dnes nevyzerá na slnečné počasie. Čoskoro by k nám mali doraziť slabé zrážky, ale aj búrky.
Ako informuje portál iMeteo, najmä v severných regiónoch Slovenska dnes hrozia zrážky. Po tretej hodine popoludní sa situácia vystupňuje a môžu sa vyskytnúť dokonca búrky.
„Najvýraznejšia vlna búrok by sa mala formovať na východe Rakúska. Niektoré by však mali vznikať aj priamo na našom území, a to predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji,“ uvádza portál o počasí s tým, že dnešným dňom vlna búrok len začína.
Bude zamračené, prehánky a teploty do 29 stupňov Celzia
Na Slovensku bude dnes oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Na juhu sa vyskytnú miestami zrážky. Popoludní ojedinele, na západe miestami, hrozia búrky. Zrána a neskôr počas dňa miestami bude zmenšená oblačnosť, uvádza SITA s odvolaním na Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 29 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na východe, Horehroní a lokálne aj v Trenčianskom kraji 17 až 23 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 10 stupňov Celzia.
Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor rýchlosťou 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h), na východe v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Vo vysokých polohách hrozí prudký až búrlivý vietor. Spadnúť môže do 7 mm zrážok , ojedinele, najmä pri búrkach okolo 15 mm.
