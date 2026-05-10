„Najlepšia česká komédia.“ Má 26 rokov, ľudia ju milujú, mladí Slováci ju možno nevideli

Rovnako aj čierna komédia Samotáři z roku 2000 patrí medzi snímky, ktoré rozhodne nie sú neznáme… No nepatria ani k takým filmom, ktoré videl každý. A to je veľká škoda.
„To máš z toho života, jakej vedeš!“
David Ondříček je režisérom mnohých známych diel vrátane filmov Jedna ruka netleská či televízneho filmu Dukla 61.
Jeho dielo Samotáři je zmesou drámy a komédie, ktorá vás chytí za srdce.
Vo vašej pamäti zároveň zanechá hlášky, ktoré po dopozeraní nebudete vedieť prestať používať. Pripravte sa na to, že podobne ako dnes zo žartu opakujete legendárnu vetu z filmu Pelíšky: „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“, po pozretí tejto snímky budete všetkým hovoriť: „To máš z toho života, jakej vedeš!“
Navyše len minimum ľudí ľutuje, že snímku videlo. Svedčí o tom fakt, že filmu na ČSFD svieti hodnotenie červenou farbou a dosahuje 84 %. Zároveň sa nachádza aj v rebríčku najobľúbenejších filmov, kde obsadil 83. miesto.
Čierna komédia je pritom plná absurdného humoru, zvláštnych životných kríz a nezabudnuteľných postáv. Práve tým si aj po viac než štvrťstoročí stále drží pevné miesto v srdciach divákov. Na obrazovke sa mihajú Labina Mitevska, Jitka Schneiderová, Saša Rašilov, Jiří Macháček či Ivan Trojan. Ako uvádza anotácia filmu, každý z hercov znázorňuje človeka, ktorému niekoľko dní obráti život naruby.
