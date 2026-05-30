Budete sa cítiť ako pri mori. Už zajtra otvorí prvé kúpalisko v Košickom kraji brány na túto sezónu

Máme za sebou prvé tropické dni a slovenské kúpaliská na ne pohotovo reagujú. Viaceré už tento víkend privítajú prvých návštevníkov tejto sezóny. Pridá sa k nim aj prvé kúpalisko v Košickom kraji.
Budete mať pocit, akoby ste sa ocitli pri mori
Ako informuje web Košicak, východniari už zajtra pocítia skutočný závan leta. Oficiálne sa totiž rozbieha kúpalisková sezóna. Medzi prvými v Košickom kraji svoje brány otvorí už 31. mája kúpalisko Aqua Playa na Zemplíne v obci Veľaty. Zaujímavé je okrem iného aj tým, že voda v bazénoch je obohatená o špeciálnu soľ z Jadranu. Na moment tak budete mať pocit, že ste sa ocitli pri mori.
Návštevníci sa môžu okúpať v 25-metrovom bazéne pre dospelých, pripravený však bude aj bazén pre deti s teplou slanou vodou či bazén s rôznymi vodnými atrakciami. Samozrejme, nechýbajú ani oddychové zóny a bufety, kde sa môžete občerstviť.
Podľa prevádzkovateľov je kúpalisko pripravené na pohodový štart. Návštevníci sa môžu okúpať od desiatej ráno do siedmej večer. Dospelá osoba zaplatí za celodenný vstup 14 eur, za dieťa od 3 do 15 rokov sa platí 11 eur.
Čoskoro sa okúpete aj v jednej z najkrajších vodných nádrží
Otvorenie sezóny hlási viacero miest, medzi nimi napríklad aj Termálne kúpalisko Novolandia v Rapovciach. Tam sa okúpete dokonca už dnes od desiatej ráno.
Ako sme vás informovali, už čoskoro sa budete môcť okúpať aj v jednej z najkrajších vodných nádrží na Slovensku. Dokonca sa označuje aj za jednu z najkrajších v strednej Európe. Vodná nádrž Ružín neďaleko Košíc totiž prešla veľkým čistením. Do akcie sa zapojili desiatky dobrovoľníkov vrátane študentov základných a stredných škôl, ale aj dobrovoľných hasičov.
Rok čo rok sa v médiách objavujú správy o tom, ako Ružín zaplavili tony odpadkov a vodohospodári musia na čistenie vynakladať nemalé úsilie a financie. Po čistení však výsledok stojí za to a v okolí Ružína nájdete mnoho krásnych miest na príjemné trávenie letných dní.
Ak chcete vedieť, kam sa Slováci chodia kúpať najradšej, prečítajte si náš článok tu. Alebo si pozrite náš zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, kde sa okúpete zadarmo.
Nahlásiť chybu v článku