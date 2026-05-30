Obľúbené slovenské kúpeľné mesto otvára sezónu. Užijete si tu liečivé pramene

Foto: Asociácia slovenských kúpeľov

Martin Cucík
TASR
V Piešťanoch sa otvára kúpeľná sezóna, návštevnící sa môžu tešiť na bohatý program.

Letnú kúpeľnú sezónu v meste Piešťany otvorili v sobotu o 10.00 h vo Vojenskom kúpeľnom ústave posvätením termálneho prameňa. Organizátori chcú podujatím pripomenúť bohatú históriu kúpeľníctva a balneológie v meste, ako aj význam liečivých prameňov, ktoré do Piešťan privádzajú návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.

Spomenul, že hlavnú budovu ústavu vybudovali v roku 1863. „Ide o významné miesto spojené s vývojom kúpeľníctva v Piešťanoch i samotnej kúpeľnej obce. Vojenský kúpeľný ústav sa nachádza priamo na území mesta a disponuje vlastným liečivým prameňom, pričom liečba tam prebieha už dlhé desaťročia,“ ozrejmil.

Po požehnaní aj sprievod

Požehnanie prameňa v ústave je podľa Jančoviča symbolické požehnanie všetkých prameňov vyvierajúcich na území Piešťan. „Je to oslava toho, že tu máme takýto dar liečivých prameňov, vďaka ktorým sa sem chodia liečiť ľudia nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta,“ uviedol.

Mesto začalo s oslavami už v piatok. Foto: Fb/Mesto Piešťany

Po požehnaní sa účastníci presunú v sprievode po Teplickej ulici cez Námestie slobody a pešiu zónu až k hudobnému pavilónu na kúpeľnom ostrove, kde bude pokračovať hlavná časť kultúrneho programu.

Trasa sprievodu má podľa Jančoviča tiež symbolický význam. „Teplická ulica svojím názvom odkazuje na historický vývoj Piešťan ako kúpeľného mesta. Podujatie bude zároveň pripomienkou a poďakovaním rodine Winterovcov, ktorá sa výrazne zaslúžila o rozvoj kúpeľnej obce a jej rast,“ skonštatoval.

Otvorenie sezóny označil za najvýznamnejšie podujatie v meste. „Je to oslava kúpeľníctva, balneológie a toho, že Piešťany sú miestom, kde sa ľudia prichádzajú liečiť a hľadajú uzdravenie,“ doplnil. Program vyvrcholí v centre mesta v hudobnom pavilóne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bojnická zoo prijala ďalšie medvieďatá: „Stanica praská vo švíkoch, začína to byť neudržateľné“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac