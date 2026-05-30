Tretia séria Rodu Draka je poriadne dramatická. Z nových záberov nabiehajú zimomriavky

Pokračovanie seriálu Rod Draka (House of the Dragon) pomaly prichádza a tvorcovia nám zatiaľ naservírovali finálny trailer. Vyzerá to tak, že 3. séria bude poriadne dramatická.
V traileri vidíme, že na našich hrdinov čakajú krušné chvíle a my si na obrazovkách vychutnáme množstvo bojov vyrážajúcich dych. Tretia séria nadväzuje na koniec druhej, ktorú sme videli v roku 2024. V hlavných úlohách sa vrátia Matt Smith a Olivia Cooke.
Fanúšikovia sú zatiaľ spokojní
Reakcie nedočkavých divákov pod novými zábermi sú zatiaľ viac než pozitívne. Viacerí priznali, že sa im trailer a jeho atmosféra páčia a sú zvedaví, aká bude nová séria.
Celkovo zatiaľ dvom sériám Rodu Draka na ČSFD svieti vysoké hodnotenie 79 % a zostáva nám len veriť, že sa rovnako dobre bude dariť aj prichádzajúcej tretej sérii. Jej premiéra je stanovená na 21. júna.
