Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska. Kyjev zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru

Zuzana Veslíková
SITA
Vojna na Ukrajine
Únik paliva nebol zaznamenaný, nie sú ani obete.

Ukrajinské drony v sobotu zasiahli tanker a ropný sklad na juhu Ruska, pričom spôsobili požiare, ale podľa miestnych úradov si útoky nevyžiadali žiadne obete.

Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že v prístave Taganrog neďaleko východnej Ukrajiny a okupovaného Mariupoľa vypukol po zásahu dronu požiar na palube ropného tankera, ktorý sa podarilo uhasiť.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
„Kto v Rumunsku hovorí, že je to ruský dron?“ pýta sa Putin: Myslí si, že mohol pochádzať z Ukrajiny
2.
Rusko zrejme chystá ďalšiu vlnu útokov: Zelensky diskutoval s rakúskym kancelárom o vstupe do Európskej únie
3.
Dron v Rumunsku je varovaním pre celý región: Vojna sa približuje k hraniciam členských štátov NATO, tvrdí Raši
Zobraziť všetky články (1775)

„Únik paliva nebol zaznamenaný. Nie sú obete,“ oznámil na Telegrame. Dodal, že nad regiónom bolo v noci zostrelených približne 50 dronov.

Ukrajinské drony zabili dvoch ľudí, tvrdia ruské úrady

Úrady v susednej Krasnodarskej oblasti informovali, že dronový útok zapríčinil požiar aj na ropnom termináli v meste Armavir, taktiež bez obetí. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural, ktoré spôsobujú Moskve výrazné škody.

Ruské úrady zároveň uviedli, že ukrajinské drony zabili dvoch ľudí v pohraničnej Belgorodskej oblasti, ktorá je pravidelne terčom cezhraničnej paľby.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Piloti v Nemecku nahlásili možné spozorovanie dronu. Letisko uzavreli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac