Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska. Kyjev zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru

Ukrajinské drony v sobotu zasiahli tanker a ropný sklad na juhu Ruska, pričom spôsobili požiare, ale podľa miestnych úradov si útoky nevyžiadali žiadne obete.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že v prístave Taganrog neďaleko východnej Ukrajiny a okupovaného Mariupoľa vypukol po zásahu dronu požiar na palube ropného tankera, ktorý sa podarilo uhasiť.
„Únik paliva nebol zaznamenaný. Nie sú obete,“ oznámil na Telegrame. Dodal, že nad regiónom bolo v noci zostrelených približne 50 dronov.
🔥 It wasn’t just the oil depot that got hit in Taganrog
According to reports, Ukrainian drones also struck an oil tanker that was moored at the port and preparing for loading overnight. https://t.co/jmpOicZRTp pic.twitter.com/YV2Jj7HCs9
Ukrajinské drony zabili dvoch ľudí, tvrdia ruské úrady
Úrady v susednej Krasnodarskej oblasti informovali, že dronový útok zapríčinil požiar aj na ropnom termináli v meste Armavir, taktiež bez obetí. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural, ktoré spôsobujú Moskve výrazné škody.
Ruské úrady zároveň uviedli, že ukrajinské drony zabili dvoch ľudí v pohraničnej Belgorodskej oblasti, ktorá je pravidelne terčom cezhraničnej paľby.
