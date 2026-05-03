Film z roku 2006 je „majstrovské dielo“: Zabudnete dýchať, musíte ho vidieť

Tvorca je však okrem toho režisérom a jeho tvorba patrí do kategórie filmov, ktoré vás pohltia svojou surovosťou od začiatku až do úplného konca.
S výnimkou jednej snímky z roku 2025 sa všetky jeho režijné projekty dlhodobo držia v červenej, a teda najvyššie hodnotenej sekcii na ČSFD. Medzi najznámejšie diela režiséra patrí Umučenie Krista a Statočné srdce.
Existuje však ešte jeden film, ktorý dokáže diváka udrieť v rovnakej miere ako známe diela. Reč je o snímke Apocalypto z roku 2006, ktorá možno mnohým mladým ľuďom dnes ušla. A to je veľká chyba.
Kontroverzná snímka s vysokým hodnotením
Mela Gibsona dlhodobo sprevádzajú kontroverzie. Bez ohľadu na to mu však nemožno uprieť jasný autorský rukopis. Ako uvádza oficiálny text distribútora, riskovať sa nebál ani pri tomto filme.
Apocalypto zobrazuje fungovanie a kolaps mayskej civilizácie. Robí tak z neobvyklej perspektívy, skrz hlavného hrdinu, ktorý sa po zajatí vydáva na zúfalý útek, aby zachránil seba aj svoju rodinu.
Ide o veľmi netradičný koncept a aj samotná príprava filmového projektu sa v mnohom vymykala klasickým hollywoodskym postupom.
Gibson napríklad vedome odmietol obsadiť známe herecké mená. Pri obsadzovaní sa sústredil najmä na nehercov, aby dosiahol čo najväčší autentický výsledok. Postavu vládcu tak napríklad stvárnil robotník z prístavu.
