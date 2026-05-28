Známy slovenský e-shop zanechal miliónové dlhy. Pôvodná firma skončila v konkurze

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Náš známy predajca sa ocitol v konkurze, jeho dlhy pritom presahujú viac ako 2 milióny eur.

Slovenský internetový predajca Andrea Shop, ktorý ešte počas pandémie dosahoval rekordné tržby, dnes čelí konkurzu a miliónovým dlhom. Spoločnosť, ktorá patrila medzi najväčšie e-shopy na domácom trhu, po sebe zanechala desiatky veriteľov a finančné záväzky presahujúce dva milióny eur.

Ako sme informovali, voči spoločnosti Andrea Shop bolo 14. marca začaté konkurzné konanie. Jej finančnú situáciu sa nepodarilo napraviť ani po viacerých pokusoch o ozdravenie. Po mesiacoch sú už známe aj dlhy nášho veľkého predajcu, keďže proces prihlasovania pohľadávok sa skončil minulý týždeň. Informoval o tom portál Index.

Neúspešný pokus o záchranu

Už v predchádzajúcom roku sa firma pokúšala zabrániť najhoršiemu scenáru tým, že požiadala súd o reštrukturalizáciu. Tento proces mal umožniť zadlženej spoločnosti dohodnúť sa s veriteľmi a postupne splácať svoje záväzky, no napokon z neho zišlo. Ďalší pokus o záchranu prišiel na konci roka 2025.

Podľa portálu Živé.sk v októbri toho istého roku prešla prevádzka e-shopu na nového správcu, spoločnosť TDP. Vďaka tomu sa začatie konkurzného konania nemuselo priamo dotknúť samotnej značky.

Dlhy viac ako 2 milióny eur

Kontrolu nad majetkom spoločnosti už prevzal konkurzný správca, ktorý zisťoval, aký majetok firma vlastní a voči komu eviduje dlhy. Veritelia si medzitým prihlásili svoje pohľadávky a správca bude postupne predávať jednotlivé časti majetku, aby získané prostriedky použil na ich uspokojenie.

Z údajov Registra úpadcov vyplýva, že voči spoločnosti sú zaevidované pohľadávky v celkovej sume 2 043 872,19 eura a majetok v hodnote 584 417,64 eura.

Medzi významných veriteľov patrí aj štát. Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje voči spoločnosti nedoplatok na poistnom vo výške viac ako 20 000 eur. Ďalšie záväzky si uplatňuje Daňový úrad Trnava, kde nedoplatok presahuje 184 000 eur. Firma dlhuje aj Sociálnej poisťovni, a to takmer 155 000 eur. Najväčším súkromným dlžníkom  je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances. Tej firma dlhuje viac ako 128 000 eur.

Vrchol počas pandémie, nasledoval strmý pád

Andrea Shop sa dlhé roky radil medzi známe slovenské e-shopy. Na trhu pôsobí od roku 2005 a najväčší rast zaznamenal počas pandémie, keď online nakupovanie zažívalo obrovský nárast. Rok 2021 bol pre firmu mimoriadne úspešný. Podľa portálu Finstat sa jej tržby vyšplhali takmer na 50 miliónov eur a spoločnosť zároveň vykázala zisk presahujúci 213 000 eur.

Po skončení pandemického obdobia sa však situácia výrazne zmenila. Ľudia začali menej nakupovať cez internet a tlak konkurencie ešte zosilnel. Hospodárske výsledky firmy sa preto postupne zhoršovali. Kým v roku 2021 patrila medzi silných hráčov na trhu, v roku 2024 jej tržby klesli na necelých 19 miliónov eur a hospodárenie skončilo stratou viac ako 2,5 milióna eur.

Posledné verejné dáta hovoria o totálnom kolapse spoločnosti. V roku 2025 zaznamenala tržby približne 2,1 milióna eur a stratu viac ako 700 000 eur. E-shop ako taký funguje ďalej.

