„Dokonalý film existuje.“ Vyšiel pred vyše 40 rokmi, mladí Slováci ho možno nikdy nevideli

Amadeus z dielne ikony – československého režiséra Miloša Formana, rozhodne nepatrí medzi neznáme diela. Pýši sa vysokým hodnotením, stovkami recenzií a obrovským fanklubom. Na portáli ČSFD je 38. najlepším filmom všetkých čias a v rebríčku obľúbenosti mu patrí 69. miesto.
Popri tituloch ako Pelíšky či Obecná škola sa však na tento skvost občas zabúda. A to je veľká škoda. Podľa nás ide o povinnú jazdu pre každého Slováka.
Uvidíte jeden z najlepších filmov v dejinách
Prácu legendárneho režiséra Miloša Formana si určite spájate najmä s jeho známejšími dielami, ako napríklad Prelet nad kukučím hniezdom.
Film Amadeus má s naším územím ešte užšie prepojenie – vznikal (spolu s ďalšími lokalitami) na území bývalého Československa.
Zachytáva druhú polovicu 18. storočia, éru a životný príbeh Mozarta z pohľadu hudobného skladateľa Antonia Salieriho. Dej je zasadený do viedenského zlatého veku klasickej hudby.
Diváci, ktorí snímku videli, vyzdvihujú jedinečnú atmosféru, nezabudnuteľný soundtrack a brilantnú prácu režiséra, hercov, scenáristov či kameramana. „Dokonalý film EXISTUJE,“ píše jeden z recenzentov na ČSFD.
„Epické. Najprv svižné a zábavné, potom drásajúce, na konci strhujúce a nesentimentálne dojímavé,“ dodáva ďalší. „Dokonalý Tom Hulce (filmový Mozart),“ chváli fanúšik.
„Najlepší Formanov film. Čo sa vôbec dá napísať o takom dokonalom filme?“ uzatvára iný.
Osem Oscarov za fiktívny príbeh o hudobných legendách
O kvalite filmu veľa napovedá aj fakt, že spomedzi 1 209 hodnotení mu jednu hviezdičku alebo „odpad“ udelil veľmi malý počet používateľov. Takéto nízke hodnotenie objavíte len na dvoch spomedzi 121 stránok. Film okrem toho získal uznanie aj v odbornej komunite v podobe ôsmich Oscarov z 11 nominácií a desiatok ďalších ocenení, vrátane štyroch cien Golden Globe Awards.
Mnohí však upozorňujú, že snímku treba vnímať predovšetkým ako fikciu a časť divákov mu uberá hviezdičky z jediného dôvodu – pre spôsob, akým zobrazuje Salieriho, ich obľúbenú historickú postavu.
„Nedokážem mu odpustiť, čo urobil s vnímaním skutočného Salieriho,“ píše recenzent.
O vzťahu Mozarta a Salieriho
Ak ste túto snímku už videli, smelo zamierte na ďalšiu stránku, kde sa venujeme deju. Ak vám tento filmový skvost ušiel, určite si ho pozrite, kým vám odhalíme, nakoľko sú jednotlivé prvky deja verné historickým udalostiam. Nasledujúca stránka môže obsahovať spoilery.
