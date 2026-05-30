Krásne slovenské pláže otvárajú letnú sezónu: Už za 4 € sa tu okúpete pod holým nebom

slnečné jazerá

Foto: Jankakele, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Tip na výlet
Slnečné jazerá v Senci a ich pláže patria medzi najobľúbenejšie letné rekreačné zóny na západnom Slovensku.

A ak žijete mimo tejto oblasti, určite stojí za to zvážiť, či im nedáte šancu aj vy. Miesto sa totiž pýši výbornou kvalitou vody. Ako informuje mesto Senec na základe monitoringu a klasifikácie Európskej komisie, všetky tri pláže získali už druhý rok po sebe najvyššie hodnotenie.

„Pred začiatkom sezóny býva voda spravidla veľmi čistá a dosahuje výbornú priehľadnosť – viac ako 2,5 metra. Celkovo patrí voda v Slnečných jazerách medzi vhodné na rekreáciu a kúpanie,“ uvádza mesto v správe zo 7. mája. Zároveň dodáva, že od roku 2020 sa klasifikácia vody postupne zlepšuje.

Lokalita patrí podľa oficiálneho profilu zároveň medzi najslnečnejšie miesta na Slovensku. Slnko tu svieti viac než 2 000 hodín ročne.

Stoja Slnečné jazerá za to?

Okrem čistej vody ľudí láka aj množstvo možností na rekreáciu. Návštevníci si pochvaľujú, že sa tu dá opaľovať, plávať aj prechádzať sa popri jazere, a nechýbajú menšie ihriská ani zóny pre nadšencov crossfitu.

Slnečné jazerá sú rozdelené na tri hlavné zóny.

Južná zóna má na Google Reviews hodnotenie 4,3 z 5 a podľa portálu Kam na výlet je pokojnejšia, pričom vyhovuje najmä párom či rodinám s deťmi. Naopak, severná strana je živšia a rušnejšia, určená skôr pre ľudí, ktorí hľadajú zábavu a spoločenské vyžitie. Nechýbajú tu vodné športy, plávanie, člnkovanie ani paddleboarding. Východná zóna, ktorá má na Google Reviews hodnotenie 4,5 z 5, zas poteší predovšetkým milovníkov vody.

V recenziách sa opakovane objavuje pochvala za pláž aj samotnú vodu. Ak však nemáte radi davy, návštevníci odporúčajú prísť sem neskôr ako počas rušných hodín. „Cez deň je tu hrozne veľa ľudí, ale je to normálne, keďže každý sa kúpe. Celoročná krása,“ hovorí návštevníčka o lokalite.

slnečné jazerá
Foto: ŽupaBA VUCBA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Objavujú sa však aj kritické hlasy. Jeden z recenzentov sa sťažoval na veľmi zlý stav zariadení počas svojej návštevy. Kritiku si v minulých rokoch vyslúžila najmä ich čistota. A napriek tomu, že jazerá si ľudia skôr pochvaľujú, zdá sa, že lokalitu na základe recenzií trápil po minulé roky ešte jeden vážny problém – krádeže.

Práve tie patria medzi najčastejšie dôvody negatívnych hodnotení. Návštevníci upozorňujú, aby si nenechávali cennosti bez dozoru na uterákoch počas kúpania. Niektorí tvrdia, že im veci zmizli dokonca aj zo stanov či z áut.

Vstup si kúpte online, ušetríte

Podľa oficiálnej stránky sú Slnečné jazerá otvorené celoročne. Mimo letnej sezóny, ktorá trvá od 1. júna do 30. septembra, sa vstupné nevyberá. V roku 2026 zaplatíte počas sezóny za denný vstup pri online kúpe do 15.00 h sumu 4 eurá, po 15.00 h je cena 2,50 eura.

slnečné jazerá
Foto: Jaro.L, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP so sprievodom a deti od 5 do 15 rokov majú zľavnené vstupné vo výške 2 eurá.

Pri kúpe vstupenky priamo na mieste je cena o niečo vyššia, preto sa oplatí zabezpečiť si ju online.

