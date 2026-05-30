Piloti v Nemecku nahlásili možné spozorovanie dronu. Letisko uzavreli

Mníchovské letisko v sobotu nakrátko pozastavilo svoju prevádzku po tom, čo dvaja piloti krátko po 9.00 h ráno nahlásili možné spozorovanie dronu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Čo sa stalo?
„V koordinácii s Nemeckým centrom riadenia letovej premávky sa bezpečnostné orgány rozhodli uzavrieť pristávacie dráhy,“ uviedol hovorca polície pre agentúru AFP. Doplnil, že na mieste bol nasadený policajný vrtuľník a bezpečnostné zložky „objasňujú situáciu“.
Spravodajský portál Focus Online uviedol, že letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená. Rovnakú informáciu priniesol aj denník Bild, podľa ktorého boli lety pozastavené viac ako hodinu.
Ein Pilot hat am Samstagmorgen am Flughafen München eine Drohne gesichtet. Seit 9 Uhr ist der Flughafen gesperrt. Das ist bislang bekannt. #EuropeNews https://t.co/dZnQVtT0YB
— Euronews Deutsch (@euronewsde) May 30, 2026
