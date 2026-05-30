Dnešné finále Ligy majstrov sa netradične nehrá večer o deviatej. Výkop sa začne skôr

Futbalových fanúšikov dnes čaká mimoriadny deň. Po roku sa opäť môžu tešiť na finále najprestížnejšej klubovej súťaže. V Budapešti sa však výkop začne netradičným finálovým časom.
Podľa UEFA má skorší začiatok pomôcť najmä priaznivcom cestujúcim na zápas, ktorí budú mať po skončení stretnutia jednoduchšie možnosti dopravy. Rozhodnutie privítali aj fanúšikovské organizácie. Informoval o tom portál Šport.
O 3 hodiny skôr
Finále Ligy majstrov v Budapešti medzi Arsenalom a Parížom Saint-Germain sa teda tento rok začne o 18. hodine nášho času. Prezident UEFA Aleksander Čeferin zdôraznil, že organizácia chcela pri plánovaní finále uprednostniť potreby fanúšikov. Podľa neho je finále Ligy majstrov vrcholom futbalovej sezóny a skorší začiatok prispeje k jeho väčšej dostupnosti.
Zároveň pripomenul, že sobotný zápas sa skončí skôr aj v prípade predĺženia či penaltového rozstrelu, vďaka čomu budú môcť priaznivci stráviť zvyšok večera s rodinou a priateľmi.
Arsenal na koni, PSG mieri na obhajobu
Arsenal vstupuje do finále povzbudený úspechom v Premier League a bude sa snažiť získať svoju prvú trofej v Lige majstrov. Anglického titulu sa dočkal po viac ako 20. rokoch. Na druhej strane bude stáť Paríž Saint-Germain, ktorý bude útočiť na obhajobu minuloročného triumfu. Oba tímy sa navyše stretli minulý rok v semifinále.
Lepšie to zvládli Parížania, Arsenal bude teda mať motiváciu revanšovať sa za minuloročné vypadnutie.
Naše ministerstvo varuje
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred obmedzeniami v súvislosti s finálovým zápasom na štadióne Ferenca Puskása v Budapešti. Upozorňuje, že vzhľadom na očakávaný príchod desiatok tisíc fanúšikov z celej Európy môže dôjsť k zvýšenej koncentrácii osôb a lokálnym obmedzeniam v doprave. Rezort o tom informoval na webe.
Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb a rešpektovať pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek. „Počítajte so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami,“ doplnilo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
Nahlásiť chybu v článku