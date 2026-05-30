Autobus do Chorvátska bude premávať každý deň. Pribudla aj nová zaujímavá linka

Cesta autobusom do Chorvátska je v dnešnej dobe naozaj jednoduchá, lístky sú dostupné na každý deň.

Autobusy RegioJetu aj počas tejto sezóny budú jazdiť do Chorvátska, ceny sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenili. Ako informoval PR manažér prepravcu Lukáš Kubát, prvý žltý autobus spoločnosti smerujúci do Chorvátska vyrazil v piatok 29. mája na svoju cestu k Jadranu.

Vyštartoval z Prahy a pokračoval cez Brno a Bratislavu, kde nastúpili cestujúci zo Slovenska. Na chorvátske pobrežie dorazil v ranných hodinách. „RegioJet aj tento rok zabezpečuje priame autobusové spojenie z Bratislavy do Chorvátska. O cestovanie k Jadranu je pritom vyšší záujem ako v minulom roku a niektoré termíny sú už teraz takmer vypredané,” uviedol Kubát.

Spresnil, že linka zastavuje v deviatich obľúbených prímorských destináciách. Ide o Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir a Split. Autobusy budú spočiatku premávať trikrát týždenne, a to do polovice júna. Od 12. júna až do prvého septembrového týždňa budú spoje premávať denne.

Posledný sezónny spoj z Chorvátska by mal vyraziť 21. septembra 2026. Ceny cestovného sa udržali na úrovni minulého roka, napriek rastúcim cenám pohonných hmôt, ceny lístkov začínajú na sume 39,90 eura.

Záujem je vyšší, pribudla aj nová linka

O cestovanie do Chorvátska je tento rok vyšší záujem ako vlani. Niektoré termíny sú už vypredané alebo zostávajú len posledné voľné miesta, najmä pri piatkových odchodoch na začiatku letných prázdnin. Dobrou správou pre cestujúcich je, že napriek rastu cien pohonných hmôt ceny cestovného nezvyšujeme a ponechávame ich na rovnakej úrovni ako minulý rok,“ uviedla výkonná riaditeľka autobusovej dopravy spoločnosti RegioJet Dita Tomešová.

Aktuálna sezóna prinesie aj novinku v podobe druhej autobusovej linky do Chorvátska, ktorá prvýkrát odštartuje 12. júna 2026. Premávať bude na trase z Prahy, cez Brno, Bratislavu a Rijeku do Crikvenice, ponúkne tak priame spojenie zo Slovenska do severnej časti chorvátskeho pobrežia. Najlacnejšie cestovné lístky stoja 35,90 eura.

Autobusy spoločnosti RegioJet ponúkajú nadštandardné služby, ktoré spríjemňujú aj dlhé cesty. Na linkách sú nasadené moderné dvojpodlažné autobusy Setra Fun&Relax⁺ s kapacitou 58 miest. V porovnaní s bežnými autobusmi poskytujú viac priestoru aj súkromia, pričom horné poschodie má usporiadanie sedadiel 2+1. Každé kreslo je plne polohovateľné a vybavené ergonomickým stolíkom, nastaviteľnou opierkou hlavy a multimediálnym systémom,” pripomenul Kubát.

Doplnil, že samozrejmosťou je Wi-Fi pripojenie, zásuvky či bezplatná zrnková káva z profesionálneho kávovaru. O samotnej dovolenke v Chorvátsku a cenách sme informovali v samostanom článku.

