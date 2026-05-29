„Kto v Rumunsku hovorí, že je to ruský dron?“ pýta sa Putin: Myslí si, že mohol pochádzať z Ukrajiny

Petra Sušaninová
TASR
Podľa Putina by sa mala vykonať expertíza.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok reagoval na obvinenia, že dron, ktorý v noci narazil do obytného domu v rumunskom meste Galati a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Podľa neho je „príliš skoro“ na určenie pôvodu zariadenia a naznačil, že incident mohol spôsobiť ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, RIA Novosti a TASS.

Podľa Putina môže ísť o ukrajinský dron

Putin na tlačovej konferencii v kazašskej metropole Astana, kde sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra, povedal, že Moskva zatiaľ nemá nijaké informácie potvrdzujúce ruský pôvod dronu. „Pred vstupom do tejto miestnosti som sa dozvedel, že sa niečo stalo s údajne naším dronom. Nikto nemôže povedať, odkiaľ to lietadlo pochádza, kým sa neuskutoční jeho expertíza,“ vyhlásil šéf Kremľa. Dodal, že Rusko je pripravené incident posúdiť, ak mu budú poskytnuté „objektívne údaje“.

„Kto v Rumunsku hovorí, že je to ruský dron? Pani von der Leyenová nebola v Rumunsku a neskúmala zvyšky tohto dronu,“ uviedol Putin odkazujúc na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.

Nepáči sa mu obviňovanie Ruska

Ruský prezident zároveň naznačil, že podľa neho môže ísť o ukrajinský dron, ktorý sa odchýlil od trasy v dôsledku rušenia signálu alebo technickej poruchy. „Ukrajinské drony už predtým vleteli do (vzdušného priestoru) Fínska, Poľska a niektorých pobaltských štátov. Prvá reakcia bola vždy rovnaká ako teraz v Rumunsku – že ide o ruský útok,“ povedal.

Krátko nato sa podľa neho ukázalo, že to nemá nič spoločné s ruskými lietadlami, ale skôr to boli drony ukrajinského pôvodu, ktoré sa vychýlili z kurzu, boli ovplyvnené elektronickým bojom alebo havarovali z nejakého iného dôvodu. „V tomto prípade si myslím, že ide o podobnú situáciu,“ dodal Putin.

Podľa rumunských úradov bol dron ruský

Rumunské úrady tvrdia, že dron, ktorý poškodil obytnú budovu, bol ruský. Rumunsko, členský štát NATO, opakovane hlásilo narušenia svojho vzdušného priestoru v blízkosti hraníc s Ukrajinou, najmä počas útokov ruských síl na ukrajinské prístavy na Dunaji. Doterajšie incidenty sa však odohrali mimo obývaných oblastí. Piatkový pád dronu na obytný dom je prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo civilnú budovu na území Rumunska.

O incidente s dronom v piatok telefonicky hovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj so svojím rumunským partnerom Nicušorom Danom, ktorému vyjadril podporu a zaželal skoré uzdravenie zraneným. „Je dôležité, že Rumunsko reagovalo na to, čo sa stalo, zásadovo, promptne a rázne,“ napísal Zelenskyj v stanovisku zverejnenom na sociálnych sieťach.

