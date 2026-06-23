Sľub sa môže skončiť rovnako ako Dunaj. Fanúšikovia predpovedajú, čo sa stane vo finále, zhodli sa

Zuzana a Michal zo Sľubu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Seriál Sľub sa blíži k finále 3. série.

Diváci Dunaja, k vašim službám už majú finále za sebou, teraz to čaká divákov Sľubu. Očakáva sa pritom, že aj v nich ostanú nezodpovedané otázky, ktoré ich budú trápiť celé leto, až kým sa na jeseň nedočkajú pokračovania seriálu a novej série. Napríklad o tom, či v seriáli ostanú všetky postavy.

V Dunaji, k vašim službám sa diváci obávajú o to, či sa do seriálu ešte vráti Klára. 14. séria totiž skončila tak, že nastúpila do vlaku do Ameriky a nechala list na rozlúčku. Navyše sa celá jej rodina ocitla v ohrození, a tak je otázne, či by sa vôbec mala kam vrátiť, ak by sa tak rozhodla. Teraz sa zdá, že podobný scenár sa formuje aj v Sľube.

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Dej sa stále viac komplikoval

Udalosti tretej série Sľubu boli postavené najmä na ľúbostnom trojuholníku, pripomínajúc tak divákom opäť prvú sériu, kedy sa Zuzana rozhodovala medzi dvoma mužmi. V tej tretej to bolo naopak a vyberal si Michal, pričom sa dlho zdalo, že sa ožení s Kamilou. Nakoniec však otvoril oči a zistil, čo je zač, a namiesto svadby sa konal rozchod. Diváci tak mali dôvod na radosť, no ak dúfali, že to bude znamenať, že sa dá späť dokopy so Zuzanou, čakali ich zlé správy.

Postavy Kamila a Michal zo Sľubu.
Foto: TV Markíza

Tak, ako to bolo totiž aj v predošlej sérii, keď Michal zvažoval útek za hranice spolu s mamou, tak je to aj teraz. V tretej sérii sa však nerozhodol ujsť do zahraničia, ale plánuje ísť do Trenčína, pričom už stihol podať výpoveď v práci a zohnať si druhú.

Rozhodol sa začať nanovo

Posledný večer Michala a Zuzany sa odohral pri sviečkach, nie však z romantického dôvodu, ale preto, že vypadla elektrina. Bol to pritom ich posledný spoločný večer v ich teraz už bývalom spoločnom bydlisku, keďže si Michal už stihol odniesť časť vecí do Trenčína, kde dostal prácu v hokejovom klube.

Postavy Michala a Zuzany zo Sľubu.
Foto: TV Markíza

Namiesto toho, aby sa tak puto medzi hlavnou dvojicou obnovilo, ona si uvedomila až príliš neskoro, že je pre ňu ten pravý a on sa rozhodol, že chce začať nanovo. Čo sa týka malého Kubka, Michal si ho v budúcnosti plánuje brať na pár dní do Trenčína, namiesto toho, aby ho šiel on pozrieť do Bratislavy.

Odišiel bez rozlúčky

Ako pritom napovedajú popisy k ďalším epizódam, Michal odíde z Bratislavy bez rozlúčky, ktorú by si Zuzana po všetkom ich spoločnom čase zaslúžila. Navyše sa zdá, že natrafí v Trenčíne na bývalú lásku, a tak bude možno jeho rozhodnutie držať sa späť od žien a vzťahov podrobené skúške. Finále tretej série pritom sľubuje, že sa Zuzana vydá do Trenčína za Michalom, no či diváci uvidia šťastný koniec, je otázne.

Adriana Brnčalová v seriáli Sľub
Foto: TV Markíza

Zatiaľ to vyzerá tak, že sú fanúšikovia seriálu presvedčení, že Sľub skončí sériu podobne ako Dunaj. Tam odišla bez rozlúčky Klára, ktorá po sebe nechala len list, v ktorom Lukášovi vysvetlila situáciu a odkázala mu, aby sa on postaral o svojho novonarodeného syna Františka, zatiaľ čo ona sa uistí, že bude v bezpečí jej Filipko.

Vráti sa?

Čo sa týka Michala a Zuzany, diváci jej v komentároch vyčítali, že nepovedala Michalovi, čo k nemu cíti, aby ho zastavila, zatiaľ čo začali debatovať aj o tom, či sa nakoniec Michal do Bratislavy vráti a kedy to bude. “Ale vrátiš sa, Mišo, určite,” zhodnotila diváčka. “A po prázdninách sa vráti,” písala druhá.

“Zdá sa mi, že sa to už začína iba naťahovať. Teraz to skončí tak, že odíde, a či sa vráti po “letnej pauze”, nechajú v napätí. Aby sa mohlo pokračovať aj tak, aj tak … Alebo aj nepokračovať. Ono je možno lepšie v najlepšom skončiť. Aj keď je to dobrý seriál,” odkázala tretia. Panuje tak presvedčenie, že sa Michal síce vráti, ale až v novej sérii, aby mohli ľudia počas prázdnin špekulovať o jeho návrate.

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