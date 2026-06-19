Herečka z Dunaja priznala zimomriavky zo scény, ktorá bude v novej sérii. Vraj to bude silné

Tamara Hrnčiarová v seriáli Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Naznačila, čo bude s jej postavou.

Herečka Tamara Hrnčiarová vstúpila do deja obľúbeného seriálu ako výrazná a temperamentná postava Doroty, ktorá si svojou energiou a nepredvídateľnosťou rýchlo získala pozornosť ostatných postáv aj divákov. Jej príchod do rodiny Kučerovcov priniesol do deja novú dynamiku a čerstvé emócie, ktoré výrazne oživili dejové línie. 

Hoci dnes sa cíti v seriáli ako doma, na začiatku ju ovládol stres. “Keď mi prišla správa, že ten konkurz vyšiel, veľmi som sa potešila, boli to brutálne emócie radosti a všetkého, ale hneď prišli aj emócie strachu, úzkosti, stresu, že ako to zvládnem medzi takými špičkovými hercami a v takom úspešnom projekte. Bol to veľký stres zo začiatku. Ale myslím si, že som to zvládla dobre,” uviedla Tamara Hrnčiarová v markizáckej relácii Na káve s.

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O zákulisí Dunaja

Umelkyňa, ktorá má za sebou úspešné štátnice a pýši sa titulom Bc. na VŠMU, sa očividne veľmi dobre cíti pri natáčaní Dunaja, k vašim službám. “Je tam naozaj skvelá atmosféra a veľmi super ľudia,” pochvaľuje si Tamara a spomenula hereckú stálicu Zdenu Studenkovú, s ktorou sa jej hrá veľmi dobre a považuje ju za profesionálku.

Tamara prezradila tiež zaujímavú pikantériu zo zákulisia, o ktorej diváci nevedeli. Jej odpoveď na to, či sa cítila lepšie v kabarete vedľa Leny a Nemcov alebo vo vile u Kučerovcov, bola jednoznačná. “V kabarete je veľmi teplo. Nedá sa tam dýchať, takže určite sa mi lepšie točí vo vile Kučerovcov,” zasmiala sa a dodala, že chodia von sa predýchať, aby im bolo lepšie.

Dorotin charakter jej sadol už od začiatku, k čomu prispel fakt, že má s ňou spoločných veľa povahových čŕt. “Ja som taká bezprostredná, prostoreká, tiež som priama. Dala som do toho veľa zo seba, zo svojej osobnosti,” zdôraznila Tamara Hrnčiarová, ktorú téma o druhej svetovej vojne zaujala už na gymnáziu.

Čo čaká jej postavu?

V škole vraj veľa preberali toto obdobie a dokonca sa jej skupina zúčastnila olympiády, ktorú aj vyhrala. “Tento seriál je však iný v tom, že na škole sa učíme nejaké fakty, ale nikdy sme sa neučili, ako to reálne vplývalo na tých ľudí, ako sa vtedy žilo, aké rozhodnutia ľudia museli robiť. Tento seriál mi priniesol iný pohľad na toto obdobie,” priznala herečka.

Postavy z Dunaja, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Dokonca prezradila aj to, ako sa bude vyvíjať jej postava. Z jednej scény totiž mala zimomriavky, keď si povedala, že to bolo priveľa. “Nemôžem o tom povedať,” povedala tajomne a potvrdila, že ide o niečo, čo zaznie v nových epizódach po letnej prestávke. Podľa jej slov divákov čaká niečo, čo divákov prekvapí a dotkne sa to tiež Doroty. “Bude to veľmi silné. Vtedy som si tak prvýkrát poriadne uvedomila, že čo sa v tej dobe dialo a aké veľmi zlé to bolo,” vyšla s pravdou von.

Silný odkaz o nasledovaní snov

Je možné, že si to všimol málokto, no, ako Tamara Hrnčiarová prezradila, Dorota je výnimočná, čo sa týka jednej veci. “Stelesňuje takú myšlienku, že nech si idú ľudia za svojimi snami, bez ohľadu na to, či vám niekto verí alebo neverí, či vás niekto spochybňuje, či nespochybňuje. Choďte si za svojimi snami ako Dorota,” uviedla zaujímavý odkaz.

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