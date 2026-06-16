Šokujúci záver 14. série Dunaja, k vašim službám: Návrat milovanej postavy, boj o život aj svadba

Finále Dunaja, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Emócie lomcovali divákmi od prvej sekundy až po tú poslednú.

Dunaj, k vašim službám má za sebou oficiálne 14 sérií. Dobový seriál, ktorý sa vysiela od roku 2023 dvakrát do týždňa, chytil za srdce tisíce divákov, ktorí sa za tie roky museli rozlúčiť s viacerými postavami. Oplakali napríklad Petra Kučeru alebo Marínu či Evu, a keďže je ústredným motívom vojna, vedeli, že tam smrti v seriáli nekončia.

Nie je séria, kde by niekto neprišiel o život. V 12. sérii to bola Eva, v 13. sérii to bol Ervín a 14. séria sa stala osudnou napríklad Dr. Majerovi, bývalému manželovi Šarloty, ale tiež Gerhardovi Krügerovi, príslušníkovi SS,  ktorý bol vrahom Magdy Koptíkovej. S blížiacim sa koncom vojny pritom diváci vedeli, že to najhoršie ich ešte len čaká a finále najnovšej série to len potvrdilo.

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Na všetky svoje aktivity doplatili

Kučerovci sú ústrednou rodinou tohto seriálu a hoci sa na začiatku zdali ako mocná rodina, keď prišli nielen o synov, hoci jeden z nich len odišiel do inej krajiny, a následne aj o ich milovaný Dunaj a vilu, ukázalo sa, že vojna je mocnejšia. Namiesto toho, aby sa však stiahli do úzadia, rozhodli sa bojovať.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Imrich Bočkay sa stal hlavným iniciátorom odboja, zatiaľ čo jeho manželka v sebe po strate syna našla vášeň pre písanie a šírenie pravdy. Teraz Irenu a Editu čaká zatykač za šírenie a výrobu propagandy, Rudolf je zas vinný z ukrývania židov Weinbergovcov a Imrich je na tom najhoršie. Toho totiž monitorujú už dlhšie a brúsi si na neho zuby Walter Klaus.

Odišla bez neho

Našťastie nielen ich, ale tiež Kláru stihne varovať Lucia. To však znamená, že Klára sa uchyľuje k radikálnemu kroku a bez toho, aby čakala na Lukáša Kudličku, zbalila Filipka a opúšťa krajinu. Ostal tak po nej len list na rozlúčku.

Postavy z Dunaja, k vašim službám
Foto: TV Markíza

“Pre Kláru je to nový začiatok, je to bodka za životom, ktorý žila. Na prvý pohľad možno nepochopiteľne odchádza od svojej lásky, ale vie a cíti, že je za tým niečo viac a ide urobiť všetko, čo môže pre svoje dieťa,” okomentovala tento moment Kristína Svarinská, predstaviteľka Kláry, pre Markízu.

Jej osud je otázny

Ďalšou zatknutou osobou v mene ríše je Lena. Z kabaretu pritom odišla dobrovoľne a so vztýčenou hlavou, tak, ako sa od jej postavy dalo čakať, no sebavedomie ju rýchlo opustilo, keď uvidela v ohrození svojho milovaného. Nakoniec to však nebol René, komu sa stala osudnou poprava, ale guľka zasiahla priamo Lenu.

Svetlým momentom poslednej epizódy 14. série bola svadba Alenky a Michala, ktorej sa konečne dočkali. Nebola však nakoniec taká tajná, ako plánovali, ale zúčastnili sa jej aj ich milovaní. Konečne je tak z Alenky pani Belanová a zároveň pod srdcom nosí Michalovo dieťa.

Svadba v seriáli
Foto: TV Markíza

Šokujúci záver

Finálna epizóda pritom priniesla hneď viacero šokov, tak, ako sa patrilo. Nielenže sa totiž Anton Holubec ocitol v transporte, na opustenú Terezu v kučerovskej vile čakalo obrovské prekvapenie – po všetkých otázkach na jeho postavu a dúfanie sa divákov konečne splnilo prianie a domov sa dostavil Leopold Kučera.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

“Pre Terezu to bolo prekvapenie. Nechápe, kto sa zjavil. Bolo to veľmi dobre scenáristicky vymyslené, lebo sa stretli 2 osoby, ktoré sa nikdy predtým nevideli a nič o sebe nevedeli. Myslím, že sa diváci majú v ďalšej sérii na čo tešiť,” zhodnotila Barbora Chlebcová, predstaviteľka Terezy, pre Markízu.

“Od momentu odvysielania poslednej epizódy sme zavalení otázkami, či bude Leopold súčasťou ďalšieho príbehu, či sa Klára s Lukášom ešte niekedy stretnú, či Lena vyjde z prestrelky živá. A hoci sa diváci pýtajú, už po predchádzajúcich skúsenostiach vedia, že odpovede im prinesie až nová séria Dunaja v septembri,” povedala pre Markízu Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby.

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