Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána Tomáš Tatar: Verí, že lídrami budú všetci

Foto: SITA/ /Milan Illík

Petra Sušaninová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána na olympijskom turnaji v Miláne útočník Tomáš Tatar. Jeho asistentmi budú obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry. V pondelok popoludní, dva dni pred úvodným zápasom proti Fínsku, o tom informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach.

Tridsaťpäťročný Tatar mal „céčko“ na drese v národnom tíme aj na dvoch svetových šampionátoch, v rokoch 2022 a 2024. Pod piatimi kruhmi ho čaká druhá účasť, prvú zaznamenal pred 12 rokmi v ruskom Soči, kde boli naposledy prítomní hráči NHL, v ktorej vtedy v súčasnosti hráč švajčiarskeho EV Zug pôsobil.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Olympiáda sa ešte len začala, už je tu prvý bizár: So zlatými medailami nie je niečo v poriadku
2.
Vlhová o ťažkom rozhodnutí: Urobila som ho sama, víťazstvo je už to, že môžem byť tu
3.
Správanie olympioničky pobúrilo ľudí: Podľa mnohých to preháňa, novinári podali sťažnosť
Zobraziť všetky články (15)

Tatar má na konte dovedna sedem účastí na MS, pričom v roku 2012 bol súčasťou strieborného tímu. „Písmeno na drese budú mať traja hráči, ale veríme, že lídrami tímu budú všetci,“ uviedol hlavný tréner SR Vladimír Országh.

Dvadsaťšesťročného Fehérváryho s o dva roky starším Černákom čaká olympijský debut. Prvý menovaný obranca Washingtonu Capitals sa predstavil v reprezentačnom drese na štyroch svetových šampionátoch. Černák hrajúci v NHL za Tampu Bay Lightning si zahral iba na domácich MS v roku 2019.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pichanie injekcií do penisu či prešívanie kombinéz: Olympiáda musí meniť pravidlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac