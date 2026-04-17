Slovenské firmy prepúšťajú, krachujú a nevládzu. Tlak na našu ekonomiku rastie

Náš pracovný trh sa v roku 2026 dostáva pod čoraz väčší tlak. Firmy naprieč viacerými odvetviami oznamujú prepúšťanie, pribúdajú konkurzy a do celej situácie vstupujú aj úsporné opatrenia vlády. Podľa Národnej banky Slovenska môže kombinácia týchto faktorov pripraviť o prácu desaťtisíce ľudí.
„Ekonomika by mohla prísť takmer o 30-tisíc pracovných miest a deficit verejných financií by bez ďalších podporných opatrení stúpol opäť nad 5 % HDP,“ píše sa v najnovšej jarnej prognóze Národnej banky Slovenska. Veta popisuje najčiernejší scenár vývoja našej ekonomiky. Najreálnejší scenár hovorí o 17 tisícoch pracovných miest. Pozreli sme sa preto, v akom stave sa nachádza náš priemysel.
Krachov pribúda
Už prvý mesiac tohto roku naznačil, akým spôsobom sa bude vyvíjať naša ekonomika. Podľa údajov spoločnosti CRIF bolo v januári vyhlásených celkovo 28 konkurzov. Oproti januáru minulého roka počet bankrotov narástol o viac ako 27 %. Vo februári sa pridalo 27 firiem, čo je medziročný nárast o viac ako 28 %.
Najvýraznejšie zásahy vidno na západe a juhu krajiny. V okolí Galanty sa problémy spájajú najmä s ukončením výroby spoločnosti Samsung, čo spustilo dominový efekt u dodávateľov. Len v tomto regióne ide o viac než tisíc pracovných miest, ktoré sú v ohrození.
Firmy ako Jasplastik už ohlásili prepúšťanie, ďalší výrobcovia plastových komponentov sa pridávajú. Výrazné zmeny prebiehajú aj v Nitre. Spoločnosť Foxconn Slovakia pokračuje v redukcii stavov, pričom prepúšťanie začalo ešte koncom minulého roka. V konečnom dôsledku môže prísť o prácu niekoľko stoviek zamestnancov.
Vo februári bol vyhlásený konkurz na spoločnosť Tatranská sladovňa. Firma, ktorá vyrábala slad pre pivovarníctvo od roku 2004, nedokázala odvrátiť krach napriek pokusu o ozdravenie. Od štátu pritom dostala dotácie z eurofondov presahujúce sumu 5 miliónov eur.
V tom istom období oznámila nemecká spoločnosť Nordzucker Group, že vo fabrike Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. História spoločnosti pritom siaha až do roku 1900.
Čerstvou informáciou je hromadné prepúšťanie amerického telekomunikačného gigantu AT&T v Košiciach. O prácu tam môže prísť viac ako 200 ľudí. Tu zmeny súvisia aj s nástupom umelej inteligencie, práve tá má postupne nahrádzať pracovné pozície v administratíve.
Nedarí sa ani našim najväčším priemyselným spoločnostiam. Železiarne Podbrezová skončili minulý rok v strate 14,86 milióna eur. Pozitívne však je, že ešte rok predtým bola ich strata približne 30 miliónov eur.
Náš druhý veľký hutnícky hráč, U. S. Steel Košice, taktiež hospodári vo významnej strate. V roku 2024 skončil v „mínuse“ 99 miliónov eur, minulý rok už bola strata „iba“ 56 miliónov. Dokázal ju teda okresať, stále je to však obrovské číslo. Závod je mimoriadne energeticky náročný a patrí medzi najväčších priemyselných odberateľov elektriny v krajine. Odhaduje sa, že spotrebuje približne 5 % elektrickej energie na Slovensku.
Nielen priemysel
V marci vďaka finančným problémom skončila v konkurze spoločnosť Vetro-Plus, ktorá prevádzkovala sieť predajní Banquet. Jej majetok sa rozpredáva v druhom kole. V tom istom mesiaci sa po dlhodobých problémoch definitívne v konkurznom konaní objavilo aj meno spoločnosti Andrea Shop. Nepomohli ani snahy o reštrukturalizáciu.
V apríli sa po rokoch problémov definitívne dostala do konkurzu aj spoločnosť FC ecom, známa najmä svojimi internetovými obchodmi Factcool a Bezvasport.
V prípade internetových obchodov sa k ekonomickým problémom pridáva aj ďalší faktor. Tým sú lacné výrobky z Číny. Príkladom je čínsky gigant Temu, ktorý si potichu ukrajuje čoraz väčší podiel na trhu. Využíva na to sporné taktiky, ktoré si domáca konkurencia nemôže dovoliť použiť.
Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že ekonomické problémy a ochladenie ekonomiky sa nedotknú iba prepúšťania. Sekundárne efekty spôsobia menej nových pracovných miest, pomalší rast firiem a nižšiu spotrebu domácností. V spojení s globálnymi ekonomickými problémami je to kokteil, ktorý môže Slovensku spôsobiť zásadné problémy v nasledujúcich rokoch.
