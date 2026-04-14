Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku

Viac ako tri milióny Maďarov oslavujú. Ulicami znie: „Oslobodili sme Maďarsko a zbavili sa Orbánovho režimu.“ Éra Viktora Orbána sa po šestnástich rokoch končí. Kampaň postavená na strachu z Ukrajiny či Bruselu už nezabrala. To, čo roky mobilizovalo, tentoraz nestačilo. Orbánov populistický inštinkt zlyhal. Voliči namiesto konfliktov riešili realitu – ceny, ekonomiku a korupciu a nefunkčný právny štát.
Na scénu ale prichádza hnutie Tizsa na čele s budúcim premiérom Pétrom Magyarom. Hnutie nováčikov, oportunistov, ale podľa mnohých aj idealistov či revolucionárov. Očista krajiny od korupcie a napojenia oligarchov na štátny aparát bude pre novú vládu náročná. Ako uviedol hosť relácie Peter Weiss, strana nemá vybudované štruktúry a ľuďom v nej chýbajú skúsenosti.
Karolína Piliarová sa so svojím hosťom Petrom Weissom rozprávala o tom, akým premiérom bude Péter Magyar, ako jeho vláda ovplyvní maďarsko-ukrajinské a slovensko-maďarské vzťahy, či predikuje prehra Viktora Orbána budúcoročnú prehru Roberta Fica. V relácii analyzovali aj to, ako sa zmení vďaka maďarským voľbám slovenská zahraničná politika.
