V Bratislave spaľovňu nechcú, ľudia spísali petíciu: Stavať ju má Slovnaft, kraj má viaceré výhrady

Lucia Mužlová
TASR
BSK nesúhlasí so zámerom Slovnaftu vybudovať novú spaľovňu, má viaceré výhrady.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nesúhlasí so zámerom Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v réžii spoločnosti Slovnaft.

Konštatuje to vo svojom deklaratívnom vyjadrení, ktoré v piatok prijali krajskí poslanci. Reaguje tak na zverejnené stanovisko k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zároveň žiada o vydanie nesúhlasného záverečného stanoviska.

Viaceré výhrady k spaľovni

Poslanecký zbor upozorňuje, že v dokumentácii chýba reálne variantné posúdenie navrhovanej činnosti s iným reálne variantným riešením, minimálne pre komunálne, a nie nebezpečné priemyselné odpady a v inej lokalite. „Posudzovať okrem nulového variantu dve spaľovne odpadov v rovnako nevhodnej lokalite mimo zvozovej oblasti, s rovnakou predimenzovanou kapacitou, rovnakou nízkou mierou energetickej účinnosti, rovnako veľkými emisiami skleníkových plynov a rovnakými ďalšími parametrami, ktoré sa líšia len čistením spalín, nie je reálne iným variantom,“ konštatuje dôvodová správa.

Pripomína, že výstavba predimenzovanej spaľovne odpadov má byť v tesnej blízkosti existujúcej spaľovne mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorá sa má modernizovať.

Navrhovanú činnosť považuje krajské zastupiteľstvo za zbytočnú, kontraproduktívnu environmentálnu a dopravnú záťaž. Zbytočná je pre odpady zo zmesového komunálneho a objemného odpadu. Poukazuje na to, že v dotknutých krajoch (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky) má byť už v najbližších rokoch dostatok iných, z časti environmentálne vhodnejších kapacít na odklon zo skládok. Plánované priemyselné, nie nebezpečné odpady, sú podľa neho nevhodné pre spaľovanie pre svoje vysoké emisie skleníkových plynov. Časť z nich má pritom iné, environmentálne vhodnejšie možnosti nakladania.

Otázna je podľa poslancov aj realistickosť (z hľadiska zvozových vzdialeností) a vhodnosť niektorých plánovaných vstupných nebezpečných odpadov.

Zastupiteľstvo BSK zároveň upozorňuje, že navrhovateľ sa nevyrovnal s dôležitými pripomienkami požadujúcimi preukázanie
opodstatnenosti navrhovanej činnosti v danej lokalite.

Petícia proti zámeru

„Pre navrhovanú činnosť a zvozovú oblasť je lokalita v Slovnafte najnevhodnejšou lokalitou v oblasti západného Slovenska zo všetkých možných,“ zdôrazňuje v dôvodovej správe. Poukazuje na krátku vzdialenosť od spaľovne OLO či nadmernú vzdialenosť od miest a obcí zvozovej oblasti, a to aj 170 až 190 kilometrov, čím je v rozpore s princípom blízkosti a sebestačnosti.

Pozornosť upriamuje aj na to, že by bola na území s už existujúcou environmentálnou, zdravotnou a dopravnou záťažou, vysokou hustotou obyvateľstva a na území chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe.

„Správa o hodnotení obsahuje chybné výpočty, zle používané výpočtové vzorce, chybné vstupné dáta a navrhovateľ si miestami odporuje v dátach. Týka sa to ako klimatickej štúdie, tak častí o toxických látkach,“ podotýka dôvodová správa s tým, že nezohľadňuje navyše vplyv cieľov a opatrení viacerých strategických a legislatívnych dokumentov EÚ, respektíve ich zohľadňuje nedostatočne.

Nesúhlasné stanovisko so zámerom spoločnosti Slovnaft vyjadrilo v minulosti aj bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstvá mestských častí. Tento týždeň odovzdali enviroorganizácie ministerstvu petíciu s 18 722 podpismi proti plánovanej výstavbe spaľovne odpadov v areáli Slovnaftu v Bratislave.

