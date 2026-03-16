Obrovský slovenský e-shop nezvládol dlhy. Po veľkých stratách teraz čelí konkurzu

Jeden z najznámejších slovenských internetových obchodov sa dostal do vážnych problémov. Voči spoločnosti Andrea Shop bolo 14. marca začaté konkurzné konanie. Jej finančnú situáciu sa teda nepodarilo stabilizovať ani po predchádzajúcich pokusoch o ozdravenie.
Segment elektroniky a spotrebnej techniky patrí medzi najkonkurenčnejšie odvetvia maloobchodu. V posledných rokoch došlo na trhu k viacerým zásadným zmenám. Veľkí hráči sa spájajú alebo posilňujú svoje pozície.
Informovali sme napríklad o spojení predajcov Nay a Datart, ktoré výrazne zamiešalo kartami na trhu. Naopak, niektoré firmy konkurenciu nezvládli. Minulý rok skončila sieť Okay elektro. V dlhodobých problémoch je spoločnosť Andrea Shop z Dunajskej Stredy. Tá je momentálne v konkurznom konaní.
Po pandémii prišiel strmý pád
Andrea Shop patrí medzi známe mená slovenského e-commerce. Internetový obchod funguje už od roku 2005 a počas pandémie zažil výrazný rast. V roku 2021 sa spoločnosti mimoriadne darilo. Jej tržby sa pohybovali okolo hranice 50 miliónov eur. Spoločnosť v tom istom roku zároveň zaznamenala zisk viac ako 213 000 eur.
Po pandemickom období však prišlo výrazné ochladenie trhu. Záujem o online nakupovanie klesol a konkurencia sa ešte viac zvýšila. Výsledky firmy sa preto postupne zhoršovali. V roku 2024 mala spoločnosť tržby už iba 18,96 milióna eur, rok zakončila v strate viac ako 2,5 milióna eur.
Dlhy viac ako 250 000 eur
Zlé hospodárske výsledky spoločnosti sú zjavné aj pri pohľade na jej dlhy. Podľa dostupných údajov portálu Finstat má spoločnosť viaceré nedoplatky voči štátnym inštitúciám či na poistnom.
Voči Sociálnej poisťovni má spoločnosť dlh vo výške 140 631,87 eura, zároveň figuruje aj v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde má nedoplatok na preddavkoch zdravotného poistenia vo výške 19 655,14 eura. Spoločnosť má nedoplatky aj voči štátu. Podľa zoznamu dlžníkov Finančnej správy SR eviduje daňový dlh vo výške 112 759,79 eura.
Pokus o záchranu bol neúspešný
Ešte v minulom roku sa spoločnosť snažila nájsť riešenie, ako odvrátiť najhorší možný scenár. Obrátila sa preto na súd s návrhom na reštrukturalizáciu, teda proces, ktorý má zadlženej firme umožniť dohodnúť sa s veriteľmi a postupne splácať svoje záväzky. Tento plán však definitívne padol.
Ďalšia snaha spoločnosti o záchranu prišla koncom roku 2025. Ako informoval portál Živé, v októbri 2025 zmenil e-shop prevádzkovateľa, tým sa stala spoločnosť TDP. Začiatok konkurzného konania teda nemusí mať vplyv na značku ako takú.
Situáciu sa nakoniec nepodarilo stabilizovať a firma po roku pristúpila k radikálnejšiemu kroku. Návrh na vyhlásenie konkurzu koncom februára podala samotná spoločnosť Andrea Shop. Následne bolo 14. marca začaté konkurzné konanie.
Kontrolu nad majetkom spoločnosti preberie konkurzný správca, ktorý bude zisťovať, aký majetok firma vlastní a komu sú jej dlhy smerované. Veritelia budú môcť prihlasovať svoje pohľadávky a správca následne postupne predá jednotlivé časti majetku, aby získané prostriedky použil na ich uspokojenie.
