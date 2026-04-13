Kto je nový maďarský premiér Peter Magyar? Orbána pripravil o všetko, hoci s ním pôvodne spolupracoval

Maďarská politická scéna pripomínala dlhé roky nedobytnú pevnosť. Viktor Orbán a jeho strana Fidesz si držali nekompromisnú pozíciu, zatiaľ čo roztrieštená opozícia pôsobila skôr ako komparz, než reálna hrozba. Všetko sa však zmenilo v roku 2024. Do povedomia maďarskej verejnosti vtedy vystúpil muž, ktorý Orbánov systém veľmi dobre pozná a rozhodol sa rozobrať ho zvnútra.
Peter Magyar a jeho strana Tisza (Tisztelet és Szabadság, v preklade Rešpekt a sloboda) dnes nie je len ďalšou bezvýznamnou opozíciou, skôr Orbánovou nočnou morou. Podarilo sa mu totiž vyhrať voľby, a to je niečo, čo sa doteraz javilo ako nepredstaviteľné. Po 16 rokoch bol Viktor Orbán zosadený z trónu, na ktorom sa miestami zdal byť nadobro zabetónovaný.
Dominantné víťazstvo
Péter Magyar voľby nielenže vyhral, ale Orbánovmu Fideszu doslova nedal žiadnu šancu. Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel (69,35 percenta), kým Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).
To znamená, že strana Tisza získala ústavnú väčšinu. Magyar vo svojom víťaznom prejave rovno vyzval maďarského prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením novej vlády a následne z funkcie odstúpil. „Dokázali sme to… Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu,“ povedal Magyar a dodal: „Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť.“
Jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, druhá do Viedne a tretia do Bruselu, avizoval ďalej Magyar, ktorý sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil. Následne začal dav skandovať: „Do väzenia, do väzenia!“
Viac ako 20 rokov vo Fidesze
Situácia v Maďarsku teraz pripomína Slovensko v roku 2020 a bude zaujímavé sledovať, ako Magyar s touto obrovskou zodpovednosťou naloží. Od Matoviča by si však príklad rozhodne brať nemal. Kto je ale tento víťaz maďarských volieb, a aký je jeho príbeh?
Peter Magyar nie je žiadny politický nováčik, ba práve naopak. Narodil sa do vplyvnej právnickej rodiny a vyštudoval právo na Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya. Viac ako 20 rokov bol však pevnou súčasťou Fideszu, čo mu mnohí aj dnes vyčítajú. Dalo by sa teda povedať, že sa vydal cestou Petra Pellegriniho a po problémoch v materskej strane sa vybral do druhej, hoci v tomto prípade ju nezaložil on a jeho zámery majú byť taktiež odlišné.
Voliči, ktorí mu dali svoj hlas, teraz zrejme dúfajú, že nebude ako Pellegrini a nespojí svoje sily s Orbánom. Magyar predtým pôsobil ako diplomat v Bruseli, pracoval na ministerstve zahraničných vecí a riadil štátne podniky, ako napríklad Centrum študentských pôžičiek. Širšej verejnosti bol známy najmä ako manžel Judit Vargovej, bývalej ministerky spravodlivosti. Ich rozvod v roku 2023 predznamenal jeho neskorší politický rast.
Nahral svoju manželku
Magyarov bleskový vzostup odpálila pedofilná aféra z februára 2024, ktorá viedla k rezignácii prezidentky Katalin Novákovej. Magyar vtedy verejne oznámil, že odstupuje zo všetkých funkcií, pretože odmieta byť súčasťou „korupčnej maďarskej mašinérie“. Skutočný rozruch však vyvolal, keď zverejnil nahrávku rozhovoru so svojou exmanželkou, kde Vargová priznala zasahovanie vládnych úradníkov do súdnych spisov v korupčných kauzách, napísal vtedy maďarský web telex.
Z únikov vyplynulo, že vtedajšia maďarská prezidentka udelila v apríli 2023 amnestiu Endremu Kónyovi, zástupcovi riaditeľa štátneho detského domova. Ten nútil deti, aby s nikým nehovorili o sexuálnom zneužívaní v ústave zo strany riaditeľa. V Maďarsku sa vtedy začali veľké protesty, po ktorých odstúpila prezidentka, no Orbán do kresla dosadil Tamása Sulyoka, a taktiež to viedlo aj k odstúpeniu Magyarovej exmanželky.
Magyar začal ostro kritizovať Orbánov režim, pričom sa zameriava najmä na najmocnejšieho ministra Antala Rogána. Rozhovor pre médium Partizán z februára 2024, v ktorom verejne skritizoval udelenie milosti ešte pred rezignáciou prezidentky, má už takmer 3 milióny pozretí. Magyar vtedy obvinil ľudí blízkych Rogánovi, že jeho bývalú manželku donútili milosť spolupodpísať.
Vargová následne zverejnila dva príspevky, v ktorých tvrdila, že ju Magyar počas celého ich manželstva slovne a fyzicky zneužíval. Vyhlásenia, ktoré sú v nahrávke počuť, vraj povedala z donútenia a počas rozhovoru sa cítila byť ohrozená, píše telex. Kauza by mala mať dohru na súde, verdikt ešte nepadol.
Jeden z dôvodov, pre ktorý Magyar porazil Orbána, bol zrejme aj jeho konzervatívny pôvod. Na rozdiel od ľavicovej opozície je Magyar pravicový konzervatívec. To mu umožnilo osloviť sklamaných voličov Fideszu, ktorí hľadajú alternatívu, ale nechcú voliť liberálov.
Sexuálna nahrávka
Práve jeho konzervatívny obraz mala nalomiť údajná sexuálna nahrávka, o ktorej sa začalo hovoriť na začiatku roka. Vo februári podal trestné oznámenie pre podozrenie z vydierania tajne natočeným sexuálnym videom z roku 2024. Magyar tvrdil, že za pokusom o jeho diskreditáciu stojí vládna strana Fidesz, ktorá mala nahrávku plánovať zverejniť pred aprílovými voľbami, napísalo vtedy BBC. Nahrávka však zverejnená nebola. Jediné, čo bolo zverejnené, je fotografia hotelovej izby.
Fidesz Magyara viackrát obvinil aj z nevhodného správania. Najviac zrejme zarezonoval incident z júna 2024 v budapeštianskom luxusnom klube Ötkert. Podľa svedkov a vládnych médií sa mal Magyar správať agresívne, obťažovať ženy a byť pod vplyvom alkoholu. Vyvrcholilo to tým, že jednému z hostí, ktorý si ho natáčal, vytrhol mobil z ruky a neskôr ho mal hodiť do Dunaja.
Čo Magyar ponúkol Maďarom?
Péter Magyar sa však naďalej sústredil na kritiku súčasnej vládnej garnitúry a ponúkal svoje riešenia. Orientoval sa na témy právneho štátu a európskych pravidiel, obnovenia nezávislosti súdov, kontrolných orgánov a transparentných procedúr. Ochrane novinárov a nezávislosti médií ponúkol legislatívne záruky.
Využil aj citlivú kauzu na Slovensku a vyzval svojho soka, aby sa podpísal pod jeho list predsedovi vlády SR so žiadosťou o stiahnutie novely zákona, ktorá hrozí šesťmesačným väzením osobám spochybňujúcim Benešove dekréty. Magyar tiež varoval, že prípadná vládna koalícia Fideszu s opozičným Hnutím Naša vlasť by hrozila huxitom, teda vyvedením krajiny z EÚ.
Program strany Tisza sa sústredil na návrat k právnemu štátu a zlepšenie vzťahov s Európskou úniou. Magyar sľuboval vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO) a odpolitizovanie školstva a zdravotníctva. V zahraničnej politike je však opatrný. Hoci deklaruje proeurópske smerovanie, pri otázke vojenskej pomoci Ukrajine zostáva pragmatický.
Nahlásiť chybu v článku