Rusi hrozia priamym útokom na európske mestá: Určili jedno miesto, na ktoré sa chcú zamerať

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok zverejnilo zoznamy zahraničných spoločností v Európe a ďalších regiónoch, o ktorých tvrdí, že vyrábajú útočné drony pre Ukrajinu. Nachádzajú sa na nich lokality v Nemecku, Dánsku, Lotyšsku, Taliansku, Izraeli, Česku, vo Veľkej Británii a v Turecku, informoval spravodajský portál united24media.
Na dvoch samostatných zoznamoch sa nachádzajú spoločnosti, ktoré v spolupráci s Kyjevom vyrábajú drony alebo komponenty na ich výrobu a Moskva ich označila za potenciálne vojenské ciele. Prvý z dokumentov identifikuje jedenásť zariadení ako „pobočky ukrajinských spoločností v Európe“, ktoré sa nachádzajú v Londýne, Mníchove, Rige, vo Vilniuse či v Prahe.
Spoločnosti zapojené do výroby komponentov
Druhý zoznam obsahuje desať spoločností v mestách ako Madrid, Benátky či Haifa, ktoré sa podieľajú na výrobe komponentov. Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v príspevku na platforme X uviedol, že dokumenty treba brať doslovne ako „zoznam potenciálnych cieľov pre ruské ozbrojené sily“.
Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners!
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026
„Kedy sa údery stanú realitou, závisí od toho, čo bude ďalej. Spite pokojne, európski partneri!“ dodal. Toto vyostrenie rétoriky prišlo po stretnutiach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s viacerými európskymi lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza a talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, s ktorými sa dohodol na užšej spolupráci pri výrobe dronov.
