Rusi hrozia priamym útokom na európske mestá: Určili jedno miesto, na ktoré sa chcú zamerať

Nina Malovcová
Moskva označila európske firmy za vojenské ciele.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok zverejnilo zoznamy zahraničných spoločností v Európe a ďalších regiónoch, o ktorých tvrdí, že vyrábajú útočné drony pre Ukrajinu. Nachádzajú sa na nich lokality v Nemecku, Dánsku, Lotyšsku, Taliansku, Izraeli, Česku, vo Veľkej Británii a v Turecku, informoval spravodajský portál united24media.

Na dvoch samostatných zoznamoch sa nachádzajú spoločnosti, ktoré v spolupráci s Kyjevom vyrábajú drony alebo komponenty na ich výrobu a Moskva ich označila za potenciálne vojenské ciele. Prvý z dokumentov identifikuje jedenásť zariadení ako „pobočky ukrajinských spoločností v Európe“, ktoré sa nachádzajú v Londýne, Mníchove, Rige, vo Vilniuse či v Prahe.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina čelila jednej z najtvrdších nocí: O život prišlo najmenej 14 ľudí, sú medzi nimi aj deti
2.
Veľká Británia dodá Ukrajine 120-tisíc dronov. Ide o historicky najväčší balík pomoci v oblasti bezpilotných lietadiel
3.
Družba opäť ožije: Zelenskyj oznámil konkrétny termín, ruská ropa by sa mala vrátiť do Maďarska aj na Slovensko
Zobraziť všetky články (1707)

Spoločnosti zapojené do výroby komponentov

Druhý zoznam obsahuje desať spoločností v mestách ako Madrid, Benátky či Haifa, ktoré sa podieľajú na výrobe komponentov. Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v príspevku na platforme X uviedol, že dokumenty treba brať doslovne ako „zoznam potenciálnych cieľov pre ruské ozbrojené sily“.

„Kedy sa údery stanú realitou, závisí od toho, čo bude ďalej. Spite pokojne, európski partneri!“ dodal. Toto vyostrenie rétoriky prišlo po stretnutiach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s viacerými európskymi lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza a talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, s ktorými sa dohodol na užšej spolupráci pri výrobe dronov.

Odporúčané články
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

