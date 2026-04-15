Deti možno dostanú dlhšie letné prázdniny. Drucker navrhuje dve alternatívy konca vyučovania

Po veľkonočných prázdninách deti začínajú odrátavať dni do tých letných. Zatiaľ je určený ako posledný vyučovací deň v školskom roku 2025/2026 utorok 30. júna 2026, počas ktorého si žiaci prevezmú vysvedčenia. Letné prázdniny by im tak začali presne 1. júla. Minister školstva však hovorí aj o inej alternatíve.
Minister školstva Tomáš Drucker pripustil, že letné prázdniny by sa tento rok mohli začať o pár dní skôr. Dôvodom nie je reforma výučby, ale hľadanie riešenia pre štátny sviatok 8. mája, ktorý tento rok pripadá na pracovný deň. Informoval o tom portál tvnoviny.
Navrhuje dve možnosti
Ak by vyučovanie 8. mája prebiehalo štandardne, učitelia by mali zákonný nárok na stopercentný príplatok za prácu počas sviatku. Pre štátnu kasu by to znamenalo výdavok presahujúci 20 miliónov eur.
„Je pracovný deň. Rodičia sú v práci. Deti majú byť v škole, budú sa učiť,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker. Aby sa rezort vyhol vysokým nákladom, navrhuje namiesto príplatkov poskytnúť pedagógom náhradné voľno.
Ministerstvo momentálne zvažuje, kedy by si učitelia mohli toto voľno vyčerpať. V hre sú dve hlavné alternatívy. „Jedna z možností je, že takéto náhradné voľno by mohli mať napríklad posledný deň v júni, čo je utorok,“ uviedol minister. Pripustil však, že by voľno mohlo padnúť aj na pondelok. V tom prípade by sa vyučovanie skončilo už v piatok 26. júna, kedy by si deti prevzali vysvedčenia. Letné prázdniny by sa tak predĺžili na 66 dní.
Rezort školstva plánuje o definitívnom postupe a finančných dosahoch v blízkej dobe informovať aj ministerstvo financií. Definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
