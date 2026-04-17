Lidl sťahuje z predaja desiatky kusov oblečenia, pozor na bundy, plavky aj svetre: Zrejme ich máte doma aj vy

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Lidl sťahuje z predaja viaceré kusy oblečenia.

Ak ste si v poslednom období kúpili oblečenie v reťazci Lidl, mali by ste zbystriť pozornosť. Z predaja totiž miznú konkrétne produkty, ktoré síce na prvý pohľad nepôsobia problémovo, no v skutočnosti nespĺňajú dôležité podmienky, ktoré boli pri nich deklarované.

Na situáciu upozornil Lidl na svojom webe. Informoval, že ide o výrobky značiek Crivit, Esmara a Parkside, pri ktorých neboli predložené potrebné certifikáty potvrdzujúce pôvod materiálov a ich spracovanie podľa medzinárodných štandardov.

O aké produkty ide

Medzi dotknuté produkty patria Pánska funkčná bunda Premium IAN 479978 a Dámska funkčná bunda Premium IAN 479982. Ďalej Dámsky trenčkot IAN 478740, Pánska nepremokavá bunda IAN 509965 a Dámska nepremokavá bunda IAN 509964.

Zoznam zahŕňa aj detské kúsky, konkrétne Chlapčenskú nepremokavú bundu IAN 509968 a Dievčenskú nepremokavú bundu IAN 509967. V predaji boli aj Dámska obojstranná cyklistická bunda IAN 478427 a Pánska obojstranná cyklistická bunda IAN 478424.

Týka sa to aj plaviek, konkrétne ide o Dámske bikiny – vrchný diel IAN 473543 a Dámske bikiny – spodný diel IAN 473544, ďalej o Tvarovacie plavky IAN 476385 a Dámske plavky IAN 473540.

Medzi ďalšie produkty patria Pánske funkčné nohavice IAN 477030, Pánska bunda IAN 477065, Pánska prešívaná vesta IAN 464038, Dámska bunda IAN 463875 a Pánska bunda IAN 463878. Druhá skupina výrobkov sa týka značky Esmara a pleteného oblečenia. Ide o Dámsky pletený pulóver IAN 487251, Dámsky pletený pulóver IAN 513406, Dámsky pletený pulóver IAN 485062, Dámsky kardigán IAN 484132 a o Dámske pletené šaty IAN 513716.

Problém sa týka certifikátov, nie samotného oblečenia

Pri prvej skupine výrobkov ide o štandard GRS, pri druhej o štandardy RWS a RCS. Tieto certifikáty potvrdzujú napríklad využitie recyklovaných materiálov alebo zodpovedný pôvod vlny. Dodávatelia však nepredložili dokumenty, ktoré by zabezpečili spätnú vysledovateľnosť materiálov, a preto nie je možné tieto štandardy považovať za splnené. Zároveň zdôrazňujú, že kvalita výrobkov zostáva zachovaná.

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Zákazníci môžu produkty vrátiť aj bez dokladu

Ak ste si niektorý z uvedených výrobkov zakúpili, môžete ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. Kúpna cena vám bude vrátená aj bez pokladničného dokladu. Dodávatelia sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlnili a uviedli, že ide o administratívny problém, nie o bezpečnostné riziko.

