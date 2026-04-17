Paralyžiarka Rexová ostala zaskočená: V Slovenskom rozhlase vystrihli pasáž jej rozhovoru, kde hovorí o Ukrajine

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Rexová stratila dôveru v STVR.

Paralyžiarka Alexandra Rexová, ktorá na zimných paralympijských hrách získala všetky tri slovenské medaily, upozornila na svoju skúsenosť so Slovenskou televíziou a rozhlasom. Tvrdí, že z jej rozhovoru v rozhlase bola odstránená časť, v ktorej hovorila o vojne na Ukrajine.

Ako píše Denník N, na situáciu upozornila na sociálnej sieti, no ako vysvetlila v najnovšom príspevku, neskôr sa ho rozhodla zmazať. V rozhovore, ktorý Denníku N poskytla, opísala, že išlo o rozhovor v relácii Dobré ráno, Slovensko!, ktorý nahrávala ešte v marci pred paralympiádou. Keď si ho po čase vypočula, zistila, že jej odpoveď vo výslednom zázname chýba.

Tvrdí, že išlo o jej hodnotový postoj

V rozhovore podľa vlastných slov reagovala na otázku, či bude vlajkonosičkou slovenskej výpravy. Odpovedala, že túto úlohu odmieta zo zásadových dôvodov, keďže nesúhlasí s účasťou ruských a bieloruských športovcov počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine. „Chcela som dať verejne von, že aj ja mám osobnú skúsenosť s niečím, čo istým spôsobom pokladám za cenzúru,” uviedla.

Odpoveď podľa nej zo záznamu zmizla

Rexová tvrdí, že práve táto časť rozhovoru nebola odvysielaná. Naopak, v zázname zostali menej podstatné témy, napríklad rozhovor o jedle v paralympijskej dedine. Po zverejnení statusu ju kontaktovala redaktorka, ktorá jej vysvetlila, že odpoveď sa do vysielania nezmestila pre časové obmedzenia. „Priznám sa, že som sa zľakla, status som stiahla,“ uviedla športovkyňa.

Napriek vysvetleniu Rexová tvrdí, že voči verejnoprávnemu médiu stratila dôveru. Zdôrazňuje, že svoj prípad vníma ako súčasť širšieho problému. „Ja osobne im už ako inštitúcii neverím,“ povedala. Zároveň pripustila, že konkrétny zásah nemusel byť rozhodnutím jednej osoby, ale mohol vzniknúť aj pri následnej úprave rozhovoru.

