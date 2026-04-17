Náš národný poklad, ktorý ročne navštívi viac ako 100-tisíc turistov, má novú atrakciu. Ľudia ju uvidia už dnes

Foto: TASR – Milan Kapusta

Martin Cucík
Slovenský raj získal novú atrakciu. Turisti sa môžu vyfotiť pri vstupnom portáli do rokliny Suchá Belá.

V turistickom centre Podlesok v Slovenskom raji v piatok slávnostne otvorili nový vstupný portál do rokliny Suchá Belá. Moderný prvok má zlepšiť orientáciu návštevníkov a pomôcť regulovať pohyb turistov v jednej z najnavštevovanejších roklín na Slovensku, ktorú ročne navštívi viac ako 100.000 ľudí. TASR o tom informovala organizácia Košice Región Turizmus.

Portál je navrhnutý ako kruhový objekt z dreva a kovu. Jeho súčasťou je digitálny ukazovateľ návštevnosti – takzvaný semafor obsadenosti. Ten v reálnom čase informuje prichádzajúcich o aktuálnom počte turistov v rokline a má pomôcť predchádzať vzniku kolón, najmä v úzkych úsekoch a pri rebríkoch.

Vizualizácia nového portálu. Foto: Podlesok.sk

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita podporil vybudovanie tohto moderného portálu sumou 16 000 eur,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Príležitosť na fotku

Projekt dopĺňajú aj tri nové infopointy osadené priamo na trase, ktoré turistom ukazujú ich aktuálnu polohu a odhadovaný čas potrebný na zdolanie zvyšku cesty. Zároveň slúži vstupný portál ako atraktívny fotopoint.

Foto: TASR – Michal Svítok

Našou snahou bolo odstrániť častú dezorientáciu návštevníkov v priestore Podleska a zároveň im ponúknuť modernú službu, ktorá je v európskych národných parkoch štandardom. Inšpirácia Skalným oknom nad Okienkovým vodopádom v dizajne portálu je symbolická. Chceme, aby každý turista cítil, že vstupuje do chráneného a výnimočného územia,“ priblížil zámer realizátor projektu Marcel Kacvinský.

Podľa výkonnej riaditeľky organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej je nový portál súčasťou širšej snahy o rozvoj ekoturizmu v Slovenskom raji. V uplynulých rokoch v oblasti pribudli aj ďalšie projekty, napríklad vyhliadka Obri v raji či opätovné spustenie jednosedačkovej lanovky na Geravy.

Všetky tieto projekty majú spoločného menovateľa – prinášajú novú emóciu, uľahčujú pohyb v teréne a zároveň systematicky rozvíjajú potenciál územia,“ dodala Jurková.

Najluxusnejší hotel v Dubaji sa zatvára. Už sa v ňom hostia neubytujú, s našimi platmi…

