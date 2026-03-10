Desiatky predajní známeho reťazca skončili. Na Slovensku bol dlhé roky, známe sú už aj dlhy

Slovenská spoločnosť Vetro-Plus, ktorá prevádzkovala sieť predajní Banquet, sa dostala do finančných problémov a skončila v konkurze. Jej majetok sa začína rozpredávať v druhom kole.
Za posledné roky sa z pôvodného veľkoobchodu vyvinula rozsiahla sieť kamenných predajní, ktorá si získala slovenských zákazníkov a vybudovala si stabilné miesto na trhu. Napriek tomu sa však finančné problémy postarali o koniec spoločnosti na Slovensku.
Z veľkoobchodu na 30 predajní
Ako sme informovali, spoločnosť Vetro-Plus vznikla v roku 1995 v českom Hradci Králové. Na slovenský trh vstúpila v roku 2003, keď začala pôsobiť najmä ako veľkoobchod s domácimi potrebami a kuchynským riadom.
Dlhé roky sa zameriavala najmä na veľkoobchodný predaj a prevádzkovanie e-shopu banquet-shop.sk. Kamenné predajne začala otvárať až v roku 2015, a to najskôr v Bratislave, Košiciach a v ďalších väčších mestách. Postupne si vybudovala sieť obchodov pod značkou Banquet.
Sortiment tvorili najmä kuchynské potreby, keramika, hrnce, panvice a ďalšie vybavenie do domácnosti. Predajne sa nachádzali napríklad v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Lučenci či Žiline.
Dlhy v miliónoch
Slovenská časť podnikania spoločnosti Vetro-Plus, ktorá prevádzkovala sieť predajní s kuchynským riadom Banquet, sa minulý rok dostala do vážnych problémov. Na firmu bol vyhlásený konkurz v marci minulého roku a po jej pôsobení zostali dlhy v miliónoch eur.
Finančné výsledky firmy ukazujú, že napriek rastúcim tržbám mala spoločnosť dlhodobo problém so ziskovosťou. V rokoch 2019 až 2023 sa podľa portálu Finstat dostala do zisku iba raz. Tržby pritom postupne rástli, dokonca aj v čase pandémie, a v roku 2023 dosiahli približne 8,15 milióna eur. Ani to však nestačilo na záchranu spoločnosti.
Predaj majetku a viac ako stovka pohľadávok
Dnes v registri úpadcov figuruje 38 veriteľov a 146 pohľadávok voči firme, čo len potvrdzuje rozsah jej finančného kolapsu. Iba na poistnom firma dlhuje viac ako 100 000 eur. Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2,2 milióna eur. Správca úpadku taktiež vyhlásil druhé kolo predaja majetku firmy, ktoré sa začína 10. marca 2026. Prvé kolo prebehlo v decembri 2025.
Slovenská kapitola známeho predajcu kuchynského a domáceho vybavenia sa teda už skončila. Po rozhodnutí súdu o neschopnosti spoločnosti plniť svoje záväzky prešla firma do konkurzu a jej majetok sa momentálne rozpredáva veriteľom.
