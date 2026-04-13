Obrovský slovenský e-shop nezachránili ani miliónové tržby. Po rokoch problémov končí v konkurze

Populárnemu obchodníkovi v e-commerce sektore nepomohla ani reštrukturalizácia. Spoločnosť FC ecom, pod ktorú patria internetové obchody Factcool a Bezvasport, smeruje do konkurzu.
Firma pritom mala ešte nedávno nádej na záchranu. Ako sme informovali, koncom minulého roka veritelia odsúhlasili reštrukturalizačný plán, ktorý mal podnik postaviť späť na nohy. Ten však zjavne úspešný nebol a dnes je firma v konkurze, do ktorého sa poslala sama. Vyplýva to z uznesenia na webe registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní.
Tvrdá konkurencia z Číny
Spoločnosť pôsobiaca aj na viacerých zahraničných trhoch v priebehu minulého roka uzavrela svoj veľký sklad v Beckove. Ten sa po období rýchlej expanzie a následnom postpandemickom ochladení ukázal ako príliš rozsiahly náklad a pre firmu predstavoval výraznú finančnú záťaž.
„Factcool na výrazný rast dopytu reagoval agresívnou expanziou. V jej priebehu však prišlo k zásadnej zmene trhového prostredia a príchodu nových konkurentov, ako sú Temu, Shein a Trendyol. To prinieslo zásadné zvýšenie cien a nárast nákladov na marketingové aktivity. Vďaka dôvere zákazníkov a opätovnému rastu e-commerce Factcool dokáže opätovne rásť, v procese reštrukturalizácie je však dôležité kontrolovať náklady. V roku 2023 sme zamestnávali 162 ľudí a vlastný sklad s energiami a odpismi techniky generoval vysoké fixné náklady, bez ohľadu na skutočný objem objednávok,“ uviedla spoločnosť Factcool pre portál Systémy logistiky v roku 2025.
Skladovanie tovaru a logistiku spoločnosť následne presunula do špecializovaného spoločného skladu, ktorý využíva viacero obchodníkov. Uzavretie prevádzky sa zároveň dotklo aj zamestnanosti, keďže došlo k prepusteniu časti pracovníkov. Firma tak okrem úspor na prevádzke objektu znížila aj personálne náklady. Počet zamestnancov klesol z pôvodných 160 na menej ako 100.
Pokles tržieb a miliónová strata
Z posledných hospodárskych výsledkov vyplýva výrazný medziročný pokles tržieb spoločnosti o 30 %. Zatiaľ čo v roku 2023 dosiahli úroveň 82 miliónov eur, v roku 2024 klesli na 57,48 milióna eur.
Spoločnosť FC ecom navyše ukončila rok 2024 so stratou presahujúcou 8 miliónov eur. Pozitívom je, že spoločnosť pravdepodobne splatila svoje dlhy voči štátu. Kým v minulom roku dlžila Finančnej správe SR viac ako 90 000 eur, dnes pri jej mene nefigurujú žiadne dlhy.
Reštrukturalizácia spoločnosti začala v apríli minulého roka. V rovnakom období sa do centra pozornosti dostal aj e-shop Dedoles, ktorý čelil podobným problémom. Súd mu povolil historicky prvú verejnú preventívnu reštrukturalizáciu.
Firma už v minulosti prešla klasickou reštrukturalizáciou, no pôvodný päťročný plán sa jej po dvoch rokoch nepodarilo napĺňať, a preto hľadala nové legislatívne riešenie svojich dlhov.
Slovenský e-commerce sektor teda po pandémii prežíva ťažké obdobie konsolidácie. Kým Dedoles pokračuje, majetok spoločnosti FC ecom sa pravdepodobne chystá na predaj.
