Koniec po viac ako sto rokoch. Legendárna slovenská značka sa sťahuje do Česka

Ikonický závod Figaro na Mesačnej ulici v Trnave postupne ukončuje výrobu. Spoločnosť Valeo Foods, ktorá je od januára 2025 vlastníkom Figara, oznámila v polovici apríla 2026 rozhodnutie o postupnom presune výroby zo závodu v Trnave do závodu v Rohatci v Českej republike.
Spoločnosť pre TV Noviny vysvetlila, že k tomuto kroku pristúpila po detailnom zhodnotení situácie. Jeho cieľom má byť najmä zabezpečenie dlhodobej stability, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj firmy. Výroba sa pritom nebude presúvať zo dňa na deň. Celý proces má prebiehať postupne, pričom jeho dokončenie sa očakáva na konci roka 2026.
Počet ľudí zatiaľ známy nie je
Presný počet ľudí, ktorých sa dotkne ukončenie pracovného pomeru, zatiaľ nie je známy. Spoločnosť však deklarovala, že má zámer poskytnúť svojim pracovníkom pracovné príležitosti v iných prevádzkach.
„Snahou spoločnosti je ponúknuť zamestnancom Figara Trnava pracovné miesta v iných našich výrobných spoločnostiach. V tejto chvíli preto nevieme presne určiť, koľkých zamestnancov sa dotkne ukončenie pracovného pomeru,“ vysvetlila pre TV Noviny Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR spoločnosti Valeo Foods.
V roku 1993 sa Figaro stalo súčasťou I.D.C. Holding, ktorá vlastnila aj Pečivárne Sereď. Tá vyrábala tovary ako Horalky, Mila či Tatranky. Celá skupina zamestnávala vyše 1 100 ľudí. V septembri 2024 podpísal jediný majiteľ Pavol Jakubec zmluvu o predaji 100 % akcií írskej skupine Valeo Foods Group. Akvizícia bola dokončená v januári 2025.
Skupine sa pritom finančne darí. Tržby sa jej od roku 2020 zvýšili o takmer 50 miliónov eur a v roku 2024 dosiahli 165 miliónov eur. Rovnako pozitívne pôsobí aj zisk spoločnosti, za rok 2024 si pripísala viac ako 17 miliónov.
Zamestnanci spoločnosti boli podľa manažérky komunikácie a PR Gabriely Smerigovej o uvedenej zmene informovaní už v októbri minulého roka. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť dotknutým zamestnancom plnú podporu vrátane individuálnych konzultácií s oddelením ľudských zdrojov a s možnosťou uplatnenia sa v iných prevádzkarňach skupiny.
Ikonická čokoláda je v iných rukách
Značka Figaro vznikla v čase socializmu ako spoločný názov pre viaceré československé závody na čokoládu a cukrovinky. Po roku 1989 a po privatizácii sa však cesty dvoch hlavných závodov úplne rozišli.
Bratislavská fabrika na Račianskej ulici bola v roku 1992 privatizovaná zahraničným investorom a dnes patrí americkej spoločnosti Mondelez International, ktorá tam vyrába tabuľkové čokolády, pralinky a čokoládové špeciality pod značkou Figaro.
Naopak, trnavský závod bol v roku 1993 privatizovaný slovenskými podnikateľmi a stal sa súčasťou I.D.C. Holding, a. s. (neskôr predaný v roku 2025 írskej skupine Valeo Foods Group). Tento závod sa špecializoval najmä na nekakaové cukrovinky ako roksové lízanky, Snehulky, želé cukrovinky alebo Verbena, pričom značku Figaro používal hlavne na tieto výrobky.
