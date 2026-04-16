Koniec po viac ako sto rokoch. Legendárna slovenská značka sa sťahuje do Česka

Foto: TASR - Vladimír Benko

Martin Cucík
Trnavský závod na výrobu cukroviniek sa sťahuje do Českej republiky. Fungoval u nás viac ako 100 rokov.

Ikonický závod Figaro na Mesačnej ulici v Trnave postupne ukončuje výrobu. Spoločnosť Valeo Foods, ktorá je od januára 2025 vlastníkom Figara, oznámila v polovici apríla 2026 rozhodnutie o postupnom presune výroby zo závodu v Trnave do závodu v Rohatci v Českej republike.

Spoločnosť pre TV Noviny vysvetlila, že k tomuto kroku pristúpila po detailnom zhodnotení situácie. Jeho cieľom má byť najmä zabezpečenie dlhodobej stability, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj firmy. Výroba sa pritom nebude presúvať zo dňa na deň. Celý proces má prebiehať postupne, pričom jeho dokončenie sa očakáva na konci roka 2026.

Počet ľudí zatiaľ známy nie je

Presný počet ľudí, ktorých sa dotkne ukončenie pracovného pomeru, zatiaľ nie je známy. Spoločnosť však deklarovala, že má zámer poskytnúť svojim pracovníkom pracovné príležitosti v iných prevádzkach.

Snahou spoločnosti je ponúknuť zamestnancom Figara Trnava pracovné miesta v iných našich výrobných spoločnostiach. V tejto chvíli preto nevieme presne určiť, koľkých zamestnancov sa dotkne ukončenie pracovného pomeru,“ vysvetlila pre TV Noviny Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR spoločnosti Valeo Foods.

Foto: TASR – Martin Baumann

V roku 1993 sa Figaro stalo súčasťou I.D.C. Holding, ktorá vlastnila aj Pečivárne Sereď. Tá vyrábala tovary ako Horalky, Mila či Tatranky. Celá skupina zamestnávala vyše 1 100 ľudí. V septembri 2024 podpísal jediný majiteľ Pavol Jakubec zmluvu o predaji 100 % akcií írskej skupine Valeo Foods Group. Akvizícia bola dokončená v januári 2025.

Skupine sa pritom finančne darí. Tržby sa jej od roku 2020 zvýšili o takmer 50 miliónov eur a v roku 2024 dosiahli 165 miliónov eur. Rovnako pozitívne pôsobí aj zisk spoločnosti, za rok 2024 si pripísala viac ako 17 miliónov.

 

Reprofoto: Finstat

Zamestnanci spoločnosti boli podľa manažérky komunikácie a PR Gabriely Smerigovej o uvedenej zmene informovaní už v októbri minulého roka. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť dotknutým zamestnancom plnú podporu vrátane individuálnych konzultácií s oddelením ľudských zdrojov a s možnosťou uplatnenia sa v iných prevádzkarňach skupiny.

Ikonická čokoláda je v iných rukách

Značka Figaro vznikla v čase socializmu ako spoločný názov pre viaceré československé závody na čokoládu a cukrovinky. Po roku 1989 a po privatizácii sa však cesty dvoch hlavných závodov úplne rozišli.

Bratislavská fabrika na Račianskej ulici bola v roku 1992 privatizovaná zahraničným investorom a dnes patrí americkej spoločnosti Mondelez International, ktorá tam vyrába tabuľkové čokolády, pralinky a čokoládové špeciality pod značkou Figaro.

Naopak, trnavský závod bol v roku 1993 privatizovaný slovenskými podnikateľmi a stal sa súčasťou I.D.C. Holding, a. s. (neskôr predaný v roku 2025 írskej skupine Valeo Foods Group). Tento závod sa špecializoval najmä na nekakaové cukrovinky ako roksové lízanky, Snehulky, želé cukrovinky alebo Verbena, pričom značku Figaro používal hlavne na tieto výrobky.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové prevádzky lacného reťazca pribúdajú. Prvá z nich sa otvorí už v najbližšie dni

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac