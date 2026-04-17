Svet zažíva krízu, aká tu nebola: Na Slovensku platí stav ropnej núdze, ceny budú ešte mesiace nestabilné

Ceny základných pohonných látok a prémiových benzínov počas 15. týždňa zaznamenali iba veľmi nepatrné výkyvy a ukončili tak obdobie šiestich týždňov nepretržitého rastu. Obyčajný benzín nepatrne zdražel, obyčajná nafta a prémiové benzíny veľmi mierne zlacneli. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zmeny v cenách uvedených palív boli však len kozmetické, výrazne pod dlhodobým priemerným výkyvom, ktorý sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa aktuálne predávala za cenu približne na úrovni tri a polročného maxima, základný benzín dvojročného maxima.
Prémiová nafta výraznejšie zlacnela
Najpozitívnejšou informáciou týždňa bolo zlacnenie prémiových druhov nafty o nadpriemerné 4 centy za liter, jej priemerná cena klesla na 1,951 eura (-4,4 centa). Za obyčajnú naftu motoristi platili v priemere 1,750 eura za liter (-0,1 centa). Základný benzín 95 sa predával za 1,669 eura za liter (+0,4 centa) a prémiové benzíny za 1,859 eura za liter (-0,1 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok zostali výrazne vyššie ako v rovnakom období pred rokom, nafta o 20 %, benzín 95 o 11 %, prémiová nafta o 18 % a prémiové benzíny o 8 %. Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 16,7 % nižšia ako bol priemer EÚ, spotrebitelia platili tretiu najnižšiu cenu spomedzi krajín EÚ. Benzín bol na Slovensku lacnejší o 10 % ako priemer EÚ, jeho cena bola ôsma najnižšia v EÚ.
Zdraželi aj plyny
Ceny plynov sa na začiatku apríla 2026 zvýšili. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,690 eura za kilogram (medzitýždňovo +3,7 centa), LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,852 eura za liter (+10 centov) a CNG (stlačený zemný plyn) za 1,896 eura za kilogram (+4,9 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu LPG vyššia o 17 %, CNG o 14,1 % a LNG o 0,4 %.
Ceny pohonných látok by sa v budúcom týždni mali stabilizovať. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. „Dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom vyprší v stredu 22. apríla 2026, pričom obe strany zvažujú jeho predĺženie o ďalšie dva týždne. Pokles cien ropy k hranici 95 USD za barel (159 litrov) sa do cien na čerpacích staniciach premietne iba postupne, v priebehu týždňov až mesiacov,“ priblížil.
Kľúčová je situácia v Hormuzskom prielive
Kľúčovou neistotou zostáva podľa neho osud prímeria a otázka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu. Prvé kolo rokovaní v Islamabade neprinieslo dohodu a druhé kolo sa očakáva v najbližších dňoch. „Pri úspešnom predĺžení a posune k dohode očakávame postupný pokles cien, pri zlyhaní rokovaní, naopak, návrat rastového tlaku,“ podčiarkol.
Pripomenul, že stav ropnej núdze na Slovensku naďalej pretrváva. Vláda v stredu (15. 4.) zrušila limit 400 eur na tankovanie nafty, motoristi tak môžu opäť načerpať plnú nádrž. Obmedzenie tankovania do kanistrov a dvojaké ceny nafty pre zahraničné vozidlá vláda predĺžila o ďalších 30 dní.
„Kľúčovou udalosťou týždňa bolo zlyhanie prvého kola mierových rokovaní v Islamabade, ktoré sa skončilo bez dohody po 21 hodinách. USA následne vyhlásili námornú blokádu iránskych prístavov, Hormuzský prieliv tak zostáva pre obchodné lode fakticky uzavretý. Donald Trump napriek tomu vyhlásil, že vojna je veľmi blízko konca a Irán chce dohodu uzavrieť, pričom obe strany zvažujú predĺženie prímeria. Energetické trhy zostávajú citlivé na každý diplomatický signál,“ dodal analytik.
Nahlásiť chybu v článku