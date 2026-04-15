Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

Terézia pôsobí na prvý pohľad v podstate nenápadne. Ak by to bola vaša suseda, možno by vám ani na um nezišlo, že má na rováši niekoľko pokusov o závažný zločin. Aký bol dôvod jej zvráteného konania? Požičala si peniaze, ktoré nechcela vrátiť.
Travička zo Šiah
Do náročnej životnej situácie sa môže dostať ktokoľvek. Nejedného Slováka už ťažké časy prinútili požičať si peniaze od príbuzných či priateľov. Rozumné je snažiť sa požičané vrátiť čo najskôr. Terézia Gyönyörová sa však rozhodla vydať inou cestou. Preslávila sa ako „travička zo Šiah“.
Terézia podľa Denníka N kedysi pôsobila ako riaditeľka jednej z pobočiek v banke. Od viacerých známych a veriteľov si však napožičiavala nemalé sumy peňazí. Napokon dlhovala desaťtisíce eur. Keď sa však ľudia dožadovali vrátenia peňazí, seniorka to neustále odkladala, sľubovala, že vráti už čoskoro, no nestalo sa tak.
Hoci sa tvárila priateľsky, pod maskou seniorky, ktorú trápia finančné ťažkosti, sa ukrývalo niečo mimoriadne temné. S kamarátkami, ktoré jej požičali peniaze, neraz popíjala kávu. Začiatkom roka 2015 ale dve z nich skončili hospitalizované v nemocnici. Bojovali o holý život.
Otrava atropínom
Podľa webu Aktuality sa ukázalo, že Terézia sa pokúsila vyhnúť vráteniu peňazí tým, že ľudí, ktorí jej dôverovali, chcela otráviť atropínom.
