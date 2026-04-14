Ledva ho otvorili, už ho idú na dlhú dobu uzavrieť: Tunel Višňové si dá pauzu, vodiči sa nepotešia

Diaľničný tunel Višňové bol veľkolepo, po dvadsiatich rokov bolestivej a problémovej výstavby, otvorený iba minulý rok na Vianoce. Neprešli ani štyri mesiace a už je naplánovaná prvá veľká uzávera.
Tá potrvá 10 a viac dní, tvrdí Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom je pravidelný jarný servis, počas ktorého pracovníci NDS vyčistia vnútorné priestory a odvodňovacie systémy, píšu Aktuality. Doprava tak bude presmerovaná po Strečno. Pravdepodobný termín uzávierky je od 4. do 17. mája, no bližšie informácie ešte budú zverejnené a termín potvrdený.
Uzatvoria aj ďalšie tunely
Uzávera navyše čaká aj ďalšie tunely. Tunely Žilina a Ovčiarsko na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka zostanú počas nadchádzajúceho víkendu pre jarnú údržbu uzatvorené. Diaľničný úsek vrátane tunelov uzatvoria v piatok o 19.00 h a opätovne otvoria v nedeľu (12. 4.) o 16.00 h.
Víkendovej uzávere predchádzali tento týždeň dve nočné uzávery počas pracovných dní, keď diaľničiari vykonali prvé servisné práce. Údržba je zameraná na čistenie vnútorných priestorov vrátane stien, chodníkov a odvodňovacích systémov. Súbežne budú vykonané odborné kontroly, testovanie a servis technických zariadení, osvetlenia, bezpečnostných prvkov a systémov požiarnej ochrany, aby sa overila ich spoľahlivá prevádzka.
Údržba sa nezaobíde bez úplnej uzávery tunelov. „Všetka doprava v smere Bratislava – Prešov bude presmerovaná v križovatke uzol Žilina na diaľnicu D3, následne na cesty I/61, I/60, I/64 a na diaľničný privádzač Žilina smerom do tunela Višňové,“ priblížili diaľničiari.
Motoristi v opačnom smere budú za tunelom Višňové odklonení v križovatke D1 Lietavská Lúčka a budú pokračovať po ceste I/64 cez mesto Žilina s pripojením sa na diaľnicu v križovatke D3 Žilina – Strážov v smere do Bratislavy.
