Krach ďalšej významnej slovenskej firmy. Po mesiacoch definitívne putuje do konkurzu

Foto: Tatranská sladovňa

Martin Cucík
Tatranskej sladovni nepomohol ani jej vlastný návrh na reštrukturalizáciu a bol na ňu oficiálne vyhlásený konkurz.

Na spoločnosť Tatranská sladovňa bol oficiálne vyhlásený konkurz. Firma, ktorá vyrábala slad pre pivovarníctvo od roku 2004, nedokázala odvrátiť krach napriek pokusu o ozdravenie. Od štátu pritom dostala dotácie z eurofondov presahujúce sumu 5 miliónov eur.

V decembri 2025 podala firma súdu návrh na reštrukturalizáciu. Súd síce vymenoval správcu, ktorý mal posúdiť finančnú situáciu, no koncom januára 2026 vedenie spoločnosti svoj návrh stiahlo. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov na pokračovanie prevádzky a priznanie, že ďalšie fungovanie by len zvyšovalo straty.

Reštrukturalizačné konanie tak súd 31. januára 2026 definitívne zastavil. O pár dní nato, konkrétne 3. februára, bolo voči firme začaté konkurzné konanie na návrh spoločnosti AT TATRY. Všetko nasvedčovalo tomu, že v blízkej dobe firma poputuje do konkurzu. To sa aj stalo.

Definitívna bodka

Konečná bodka prišla 24. februára, keď okresný súd v Prešove oficiálne vyhlásil konkurz na spoločnosť Tatranská sladovňa. Návrh podala znovu spoločnosť AT TATRY. Tatranská sladovňa sa teda stáva úpadcom. Jej majetok bude spravovať súdom určený správca a použije sa na vyrovnanie záväzkov voči veriteľom.

Vyhlásenie konkurzu je posledným krokom po tom, ako firma nedokázala preukázať svoju platobnú schopnosť. Tento krok sa, vzhľadom na finančné výsledky spoločnosti, dal očakávať.

Reprofoto: Finstat

Dostupné údaje z portálu Finstat ukazujú výrazný pokles tržieb spoločnosti po roku 2023. Zhruba z 8 miliónov eur na 4,7 milióna eur. Predchádzajúce zisky sa zmenili na značnú stratu takmer 1,4 milióna eur.

Viac než dve dekády na trhu

Ako sme informovali, Tatranská sladovňa pôsobila na trhu od roku 2004 a špecializovala sa na výrobu, spracovanie a predaj sladu.

Jačmeň nakupovala z viacerých krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka či Ukrajiny. Hotový slad potom firma dodávala nielen na domáci trh, ale aj do zahraničia, napríklad do Poľska, Rumunska alebo Grécka.

V čase, keď firma dostávala dotácie z eurofondov, bol spoluvlastníkom sladovne Ladislav Lazár. Ten je známy najmä svojimi väzbami na stranu Smer.

Ladislav Lazár spolu s Robertom Ficom. Foto: TASR – Martin Baumann

Okrem samotnej výroby zabezpečovala Tatranská sladovňa aj spracovanie sladovníckeho jačmeňa, skladovanie obilnín a distribúciu, ktorú realizovala vlastnou nákladnou dopravou. Ročne spracovala približne 20-tisíc ton jačmeňa a vyrobila okolo 16 500 ton sladu, pričom disponovala skladovacími kapacitami až 6-tisíc ton.

Tomu všetkému je už, zdá sa, definitívne koniec. Slovensko tak s najväčšou pravdepodobnosťou príde o ďalšiu významnú firmu.

