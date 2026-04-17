Minister Ráž si založil transparentný účet: Poslal si naň tisíce eur, pripravuje veľké rozhodnutie

Minister dopravy Jozef Ráž zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy. O definitívnom rozhodnutí chce mať jasno po prieskume verejnej mienky, ktorý si plánuje dať vypracovať ešte v najbližších týždňoch.
Informoval o tom Denník N, podľa ktorého si Ráž zriadil transparentný účet a vložil naň 6 500 eur, ktoré majú slúžiť práve na financovanie prieskumu. Minister zdôraznil, že chce postupovať otvorene a v súlade so zákonom.
Má podporu celej koalície
Podporu Rážovi už skôr avizovali všetky koaličné strany. Premiér Robert Fico ho označil za výraznú osobnosť, ktorá by podľa neho nepotrebovala ani dlhú volebnú kampaň. V prípade kandidatúry ho podporia aj Hlas a SNS.
Ak sa Ráž rozhodne kandidovať, v boji o post primátora sa stretne s viacerými známymi menami. Kandidatúru už ohlásil súčasný primátor Matúš Vallo, ale aj mestský a krajský poslanec Martin Winkler či starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Záujem majú aj ďalší nezávislí kandidáti.
Ambície naznačoval už skôr
Možný vstup do komunálnej politiky naznačil Ráž už koncom minulého roka. V posledných mesiacoch sa zároveň čoraz častejšie objavuje po boku premiéra pri verejných podujatiach, napríklad pri otváraní dopravných projektov. Vláda zároveň hovorí o investíciách do Bratislavy, vrátane plánovanej rekonštrukcie hlavnej železničnej stanice. Práve tú minister označuje za jednu zo svojich priorít.
