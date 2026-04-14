Hromadné prepúšťanie v ďalšej veľkej firme ohlásené. Dôvodom je aj umelá inteligencia

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
V Košiciach môže prísť o prácu viac ako 200 ľudí, obrovská spoločnosť znovu znižuje stavy.

Americký telekomunikačný gigant AT&T pripravuje výrazné zmeny vo svojom košickom centre. Podľa dostupných informácií môže prísť o prácu viac ako dvesto zamestnancov.

Na situáciu ako prvý upozornil anonymný zamestnanec, ktorý pre Denník E opísal neštandardný priebeh posledných dní. Firma mala podľa neho náhle upraviť pracovné rozvrhy približne 200 až 230 ľuďom tak, aby sa všetci zúčastnili spoločného stretnutia. Podľa jeho slov nešlo o náhodu ani prekvapenie. V zákulisí sa o prepúšťaní hovorilo už dlhšie.

Prepúšťanie potvrdili aj odbory

Zmeny pre Denník E oficiálne potvrdila aj odborová organizácia uniJa, ktorá zastupuje zamestnancov viacerých technologických firiem. Podľa jej vyjadrenia ide o organizačnú zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. júla. Z dokumentov, ktoré majú zamestnanci k dispozícii, vyplýva, že pracovné miesta budú zrušené z dôvodu nadbytočnosti.

Ilustračná foto: Unsplash

Pracovný pomer sa má skončiť ku koncu júna, pričom zamestnanci dostanú náhradu mzdy za nasledujúce mesiace a odstupné vo výške trojnásobku priemerného platu. Reálne však prestanú pracovať takmer okamžite po oznámení tejto zmeny.

Lacnejší pracovníci, ale najmä umelá inteligencia

Za rozhodnutím stoja viaceré faktory. Jedným z nich môže byť presun časti operácií do krajín s nižšími nákladmi, ako sú India či Egypt, kde firma dokáže za rovnaké peniaze zamestnať viac ľudí. Dôležitú rolu zohráva aj technologický posun.

Spoločnosť postupne zavádza riešenia založené na umelej inteligencii, ktoré zvládajú čoraz väčšiu časť bežnej komunikácie so zákazníkmi. Tým sa prirodzene znižuje potreba veľkého počtu operátorov. Do úvahy prichádzajú aj širšie ekonomické tlaky vrátane konsolidácie, ktoré nútia firmy šetriť a prehodnocovať svoje výdavky.

Ilustračná foto: Unsplash

O umelej inteligencii zástupcovia spoločnosti vravia dlhodobo. John Stankey, generálny riaditeľ AT&T, ešte v roku 2023 uviedol, že generatívna umelá inteligencia prináša spoločnosti úspory nákladov.

Aj keď sme stále len vo veľmi skorých fázach generatívnej umelej inteligencie, už teraz vidíme hmatateľné zlepšenia produktivity a úspory nákladov poháňané AI. Dosiahli sme merateľný pokrok v znižovaní nákladov na zákaznícku podporu, zefektívňovaní vývoja softvéru a zlepšovaní efektivity návrhu našej siete. Očakávame, že tieto schopnosti budú zohrávať kľúčovú úlohu v našom pokračujúcom úsilí dosiahnuť naše budúce ciele v oblasti úspor nákladov,“ vyjadril sa Stankey počas príhovoru v roku 2023. Zdá sa teda, že postupom času budú technologické firmy tieto riešenia presadzovať čoraz viac.

Dlhodobé znižovanie stavov v odvetví

Ako sme informovali, AT&T už v roku 2024 potvrdila znižovanie stavov na Slovensku, no presný počet prepustených nezverejnila. Podľa dostupných informácií však mohlo ísť o stovky zamestnancov. Správa prišla v rovnakom čase, keď k tomuto kroku pristúpil aj iný technologický gigant, spoločnosť IBM.

Tá už skôr uviedla, že približne 30 % pracovných miest plánuje postupne nahradiť umelou inteligenciou, pričom najviac sa to má týkať najmä rutinných administratívnych pozícií.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovák porovnal, ako sa žilo z priemerného platu v roku 1993 a ako sa žije…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Tip na výlet
Slováci a Česi v zahraničí
Na nože
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac