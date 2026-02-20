Bez práce budú desiatky Slovákov. Ikonický výrobca končí, dôsledky môžu byť oveľa vážnejšie

Slovenský priemysel prišiel o jeden zo svojich pilierov. Zastavenie výroby v cukrovare na Považí narušilo dlhoročné väzby medzi poľnohospodármi a spracovateľom, a desiatky farmárov dnes stoja pred rozhodnutím, či s pestovaním cukrovej repy natrvalo skončia.
Začiatkom februára oznámila nemecká spoločnosť Nordzucker Group, že vo fabrike Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. História spoločnosti pritom siaha až do roku 1900.
Slovensko, ktoré bolo ešte pred niekoľkými desaťročiami významným producentom cukru, dnes zostalo odkázané na jediný fungujúci cukrovar. Kým kedysi sa repa spracúvala vo viacerých regiónoch, po zatvorení považského závodu sa celý systém zrútil. Informovali o tom Hospodárske noviny.
Takmer polovica produkcie zmizne
Kým pri dvoch cukrovaroch sa na Slovensku pestovala repa na približne 20 000 hektároch pôdy, po ukončení chodu cukrovaru sa očakáva, že táto plocha klesne až o 8000 hektárov. To znamená výrazný prepad a pre mnohých farmárov prakticky stratu biznisu. Na vine je vraj aj klimatická kríza.
„Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov cukrovej repy, jej výnosy klesali. V roku 2024 sme počítali, že vyrobíme 100 000 ton cukru, vyrobili sme ho iba 80 000 ton. Napriek podpore, ktorú cukrová repa dostáva v podobe viazaných platieb, nie je produkcia cukrovej repy u pestovateľov taká, ako by očakávali,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič pre TA3.
„My máme okolo 20 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa pestuje cukrová repa. Mali sme dva cukrovary, jeden v Trenčianskej Teplej a druhý v Seredi. (Po zatvorení cukrovaru) hovoríme o poklese pestovania cukrovej repy asi o 8000 hektárov. Viac ako 10 000 hektárov cukrovej repy sa bude ďalej pestovať,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podľa TASR.
Bez odberateľa a bez alternatívy
Považský cukrovar odoberal repu približne od 124 pestovateľov. Pre mnohých z nich išlo o kľúčový zdroj príjmov a dlhoročnú istotu. Po ukončení výroby sa však situácia radikálne zmenila. Z večera do rána stratili odbyt.
Istú nádej predstavuje cukrovar v Seredi, ktorý je dnes jediným spracovateľom cukrovej repy na Slovensku. Ten však dokáže prevziať len časť pôvodnej produkcie a aj to za nákladných investícií do technológií. Aj v prípade úspechu by sa pomoc netýkala všetkých pestovateľov.
Farmári chystajú právne kroky
Farmári sa so situáciou nemienia zmieriť. Ako uviedol šéf združenia pestovateľov cukrovej repy Róbert Kovács, voči závodu v Trenčianskej Teplej chcú uplatniť nárok na finančné vyrovnanie za náhle prerušenie spolupráce. Konkrétne podmienky a výšku kompenzácií zatiaľ bližšie nešpecifikovali.
Zároveň verejne apelujú na vlastníka bývalého cukrovaru, aby im pomohol nájsť odbyt pre špecializovanú techniku určenú výlučne na pestovanie repy, ktorá sa po zastavení výroby stala nevyužiteľnou. Podľa pestovateľov by o tieto stroje mohli mať záujem farmári v krajinách, kde sa repa naďalej intenzívne pestuje, napríklad v Poľsku, Nemecku či v severských štátoch.
Možné odkúpenie štátom
Ihneď po ohlásení konca cukrovaru mal Takáč rokovanie s predsedom predstavenstva spoločnosti Michalom Abelovičom.
Na sociálnej sieti uviedol, že ukončenie výroby v tejto fáze je nezvratné, preto štát pripravuje podrobnú analýzu situácie a zvažuje ďalšie kroky. V hre je aj možné odkúpenie cukrovaru a vstup štátu.
