Bez práce budú desiatky Slovákov. Ikonický výrobca končí, dôsledky môžu byť oveľa vážnejšie

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Martin Cucík
Ukončenie výroby cukru na Považí zasiahne mnohých farmárov, tí zvažujú právne kroky. Na Slovensku zostane už iba jediný cukrovar.

Slovenský priemysel prišiel o jeden zo svojich pilierov. Zastavenie výroby v cukrovare na Považí narušilo dlhoročné väzby medzi poľnohospodármi a spracovateľom, a desiatky farmárov dnes stoja pred rozhodnutím, či s pestovaním cukrovej repy natrvalo skončia.

Začiatkom februára oznámila nemecká spoločnosť Nordzucker Group, že vo fabrike Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. História spoločnosti pritom siaha až do roku 1900.

Slovensko, ktoré bolo ešte pred niekoľkými desaťročiami významným producentom cukru, dnes zostalo odkázané na jediný fungujúci cukrovar. Kým kedysi sa repa spracúvala vo viacerých regiónoch, po zatvorení považského závodu sa celý systém zrútil. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Takmer polovica produkcie zmizne

Kým pri dvoch cukrovaroch sa na Slovensku pestovala repa na približne 20 000 hektároch pôdy, po ukončení chodu cukrovaru sa očakáva, že táto plocha klesne až o 8000 hektárov. To znamená výrazný prepad a pre mnohých farmárov prakticky stratu biznisu. Na vine je vraj aj klimatická kríza.

Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov cukrovej repy, jej výnosy klesali. V roku 2024 sme počítali, že vyrobíme 100 000 ton cukru, vyrobili sme ho iba 80 000 ton. Napriek podpore, ktorú cukrová repa dostáva v podobe viazaných platieb, nie je produkcia cukrovej repy u pestovateľov taká, ako by očakávali,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič pre TA3.

Foto: TASR/Martin Baumann

My máme okolo 20 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa pestuje cukrová repa. Mali sme dva cukrovary, jeden v Trenčianskej Teplej a druhý v Seredi. (Po zatvorení cukrovaru) hovoríme o poklese pestovania cukrovej repy asi o 8000 hektárov. Viac ako 10 000 hektárov cukrovej repy sa bude ďalej pestovať,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podľa TASR.

Bez odberateľa a bez alternatívy

Považský cukrovar odoberal repu približne od 124 pestovateľov. Pre mnohých z nich išlo o kľúčový zdroj príjmov a dlhoročnú istotu. Po ukončení výroby sa však situácia radikálne zmenila. Z večera do rána stratili odbyt.

Foto: TASR – Milan Podmaník

Istú nádej predstavuje cukrovar v Seredi, ktorý je dnes jediným spracovateľom cukrovej repy na Slovensku. Ten však dokáže prevziať len časť pôvodnej produkcie a aj to za nákladných investícií do technológií. Aj v prípade úspechu by sa pomoc netýkala všetkých pestovateľov.

Farmári chystajú právne kroky

Farmári sa so situáciou nemienia zmieriť. Ako uviedol šéf združenia pestovateľov cukrovej repy Róbert Kovács, voči závodu v Trenčianskej Teplej chcú uplatniť nárok na finančné vyrovnanie za náhle prerušenie spolupráce. Konkrétne podmienky a výšku kompenzácií zatiaľ bližšie nešpecifikovali.

Ilustračná foto: TASR – Martin Medňanský

Zároveň verejne apelujú na vlastníka bývalého cukrovaru, aby im pomohol nájsť odbyt pre špecializovanú techniku určenú výlučne na pestovanie repy, ktorá sa po zastavení výroby stala nevyužiteľnou. Podľa pestovateľov by o tieto stroje mohli mať záujem farmári v krajinách, kde sa repa naďalej intenzívne pestuje, napríklad v Poľsku, Nemecku či v severských štátoch.

Možné odkúpenie štátom

Ihneď po ohlásení konca cukrovaru mal Takáč rokovanie s predsedom predstavenstva spoločnosti Michalom Abelovičom.

Na sociálnej sieti uviedol, že ukončenie výroby v tejto fáze je nezvratné, preto štát pripravuje podrobnú analýzu situácie a zvažuje ďalšie kroky. V hre je aj možné odkúpenie cukrovaru a vstup štátu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ostali len zhasnuté svetlá a prázdne priestory. Potravinovému reťazcu to u nás nevyšlo a zanechal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac