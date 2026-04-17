Najluxusnejší hotel v Dubaji sa zatvára. Už sa v ňom hostia neubytujú, s našimi platmi by sme si ho nemohli dovoliť

Keď sa povie Dubaj, mnohým sa v hlave vynoria pravdepodobne tri ikonické stavby – najvyššia budova sveta Burj Khalifa, palmový ostrov Palm Jumeirah a luxusný hotel Burj Al Arab. Aktuálne sa v správach skloňuje tá posledná.
Mnohí z nás majú určitú predstavu o luxuse. Ak si chcete predstaviť interiér hotela Burj Al Arab, vynásobte túto predstavu ešte dvomi. Dokonca koluje fáma, že jeden neznámy novinár raz dokonca navrhol, že by nemal dostať päť hviezdičiek, ale až sedem. A bežne môžete naraziť na to, že sa pri ňom tento nadštandardný počet hviezdičiek skutočne aj spomína, aj keď prekračuje oficiálnu škálu.
Svetoznámy hotel v Dubaji, ktorý má tvar plachty plachetnice napnutej vo vetre, sa pre hostí nateraz zatvára, informuje portál Euronews. Dôvodom sú rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú 18 mesiacov.
Noc za cenu týždennej dovolenky v exotike
Interiér hotela je ozdobený krištáľmi Swarovski, mramorom a 24-karátovým zlatom. Otvorený bol v roku 1999 a odvtedy sa tu vystriedalo mnoho hostí, ktorí si ho mohli dovoliť. Pretože, povedzme si pravdu, nie je pre bežných smrteľníkov.
Keď sme sa pokúsili zistiť cenu izby v hoteli Burl Al Arab, oficiálny web hotelovej spoločnosti Jumeirah nám potvrdil informácie o naplánovanom rekonštrukčnom programe. Uvádza, že má „osviežiť a modernizovať jeho ikonický interiér“. Michelin Guide však spomína, že ceny začínali v prepočte 1360 eur za noc.
Zasiahli ho trosky dronu
No peniaze nevyriešia všetky problémy. A potvrdilo sa to aj začiatkom marca, keď sa hotel Burj Al Arab nevyhol troskám zo zachyteného iránskeho dronu.
Ako sme vás informovali, dokonca v jeho priestoroch vypukol požiar. Plamene boli okamžite pod kontrolou a nikto sa nezranil.
