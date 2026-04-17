„Nela to zvládla bravúrne.“ Po toľkej kritike konečne prišla chvála. Pociskovej talent sa nezaprie

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Diváci plakali s ňou.

V Dunaji, k vašim službám sa vystriedalo množstvo postáv. Niektoré sa zdržali dlhšie, iné kratšie, a tak nie všetci herci dostali príležitosť naplno ukázať, čo v nich je. To sa však po poslednej epizóde nedá povedať o Nele Pociskovej, keďže po všetkej kritike po príchode jej postavy ju náhle diváci nevedia prestať chváliť.

Nela Pocisková ako Adela Brunovská pribudla v seriáli v 11. sérii. Ako sme vás v tom čase informovali v článku, jej príchod do seriálu sa nestretol práve s nadšením divákov. Tvrdili, že sa do seriálu nehodí a niektorí dokonca prehlásili, že nie je taká dobrá herečka ako jej partner Filip Tůma.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
2.
Cíti sa, ako keby natáčala nový seriál: Adriana Novakov prehovorila o svojom návrate do Dunaja
3.
Darček, aký sa neodmieta. Walter si v Dunaji, k vašim službám poistí Helgu ďalším veľkým činom
Zobraziť všetky články (352)

Presvedčila všetkých o opaku

Kritika pokračovala aj po tom, ako diváci videli prvé epizódy, v ktorých Nela stvárnila Adelu, a to už sa diváci sťažovali na to, že sa jej takáto rola jednoducho nehodí. Mali ju totiž zafixovanú ako herečku kladných postáv a keďže na začiatku bola v Dunaji poriadna mrcha, nepôsobilo to podľa nich prirodzene.

V najnovších epizódach si Adela prešla prerodom a zatiaľ čo najprv väčšiu zmenu spravila správa o tom, že je tehotná, teraz prišiel najväčší zlom. Spolu s mamou totiž takmer skončila v transporte. Na poslednú chvíľu ju ale zachránil Lukáš Kudlička, avšak jej mame už nemohol pomôcť a ona sa s ňou musela v slzách rozlúčiť.

„Nela to zvládla bravúrne. Podľa mňa jej viac idú tragické scény,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Nela perfektná, dúfam, že už komenty, aká je zlá herečka, nebudú,“ pridala sa druhá. „Nela je v takýchto scénach brutálna,“ napísala tretia.

„Neviem, prečo každý kritizuje Nelu. Podľa mňa je fajn herečka, výborná tanečnica a toto zvládla na výbornú,“ odkázala ďalšia. Viaceré diváčky navyše priznali, že sa pri tejto scéne rozplakali, a tak sa nedá pochybovať o tom, že Nela precítila túto zápletku natoľko, až pôsobila realisticky a diváci pri nej plakali s ňou.

Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
