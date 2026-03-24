O prácu môžu prísť tisíce ďalších Slovákov. Samsung so sebou sťahuje aj dodávateľov, prepúšťanie začína

Samsung v Galante ukončí výrobu v máji 2026. Na spoločnosť s tržbami presahujúcimi miliardu eur je naviazaných množstvo dodávateľských firiem po celom Slovensku. Znamená to problémy a ďalšie potenciálne vlny prepúšťania.
Konkrétne dôsledky by mali byť viditeľné aj na jednotlivých firmách napojených na výrobu v Galante. Na situáciu okolo čoskoro zatvoreného závodu upozornil portál Aktuality.sk. Podľa ich zistení by mohlo o prácu v regióne prísť až 3 500 zamestnancov.
Galantský závod dlhé roky tvoril priemyselný pilier regiónu. V čase najväčšej slávy zamestnával spolu s ďalšími prevádzkami tisíce ľudí a generoval miliardové tržby. Okolo výroby sa postupne vybudovala rozsiahla sieť subdodávateľov, od logistických spoločností cez výrobcov obalových materiálov až po bezpečnostné služby či dopravu zamestnancov. Práve tieto firmy dnes čelia najväčšej neistote.
Naviazané investície
Príkladom je spoločnosť Samil Balenie, ktorá zabezpečuje výrobu polystyrénových výliskov pre balenie televízorov. Spoločnosť plánuje podľa zistení portálu Aktuality ukončiť svoju činnosť na konci mája. Tento krok zasiahne viac ako 60 interných zamestnancov a zároveň pripraví o prácu aj desiatky externých pracovníkov vrátane približne desiatich vodičov.
Firma vznikla v Galante v roku 2003 ako dcérska spoločnosť kórejskej skupiny Samil INNOPAK, teda len krátko po tom, ako v regióne spustil výrobu aj kórejský Samsung v roku 2002. Táto časová súvislosť nemusí byť náhodná.
Samil sa špecializuje na výrobu presných obalových komponentov z expandovaného polystyrénu, ktoré sa využívajú najmä pri ochrane elektroniky počas prepravy. Nie je to pritom malá firma. Podľa informácií z portálu Finstat za rok 2024 jej tržby presiahli 14 miliónov eur.
Ide o typ výroby, ktorý sa bežne umiestňuje čo najbližšie k finálnej montáži, aby sa znížili náklady aj logistická náročnosť. Hoci firma uvádza, že jej produkty majú širšie využitie, jej pôsobenie v Galante aj charakter produkcie naznačujú, že hlavným dôvodom vstupu na slovenský trh bol práve Samsung. Tento model je v priemysle bežný, dodávatelia prichádzajú za veľkým odberateľom a rastú spolu s ním, no keď hlavný klient odíde, ich fungovanie sa dostáva pod výrazný tlak.
Hromadné prepúšťanie
Ďalším znakom problémov je aj správa Úradu práce v Galante. Ten eviduje po Samsungu ďalšie hromadné prepúšťanie. Ohrozených je 228 pracovných miest v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou plastových komponentov. Na základe dostupných informácií od poslankyne Progresívneho Slovenska Simony Petrík môže ísť o spoločnosť Jasplastik.
Tej sa pritom darí viac ako Samilu, jej tržby za rok 2024 podľa portálu Finstat presiahli 60 miliónov eur a zamestnáva od 250 do 499 ľudí.
Vyplýva to z informácií, ktoré poskytlo pre TASR tlačové a komunikačné oddelenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie 13. marca.
Koniec po vyše 20 rokoch
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.
V posledných rokoch generoval tržby prevyšujúce 1,7 miliardy eur ročne. Spoločnosť oficiálne potvrdila, že výroba televízorov v Galante bude postupne ukončená do mája 2026, čím po takmer 24 rokoch skončí prevádzka závodu a významne ovplyvní lokálny pracovný trh.
