Aj po 20 rokoch ho má stále v pamäti. Jennifer Lopez priznala, že film, ktorý pozná každý, ju dodnes dojme

Niektoré filmové príbehy nezostarnú ani po desaťročiach. V pamäti divákov žijú ďalej ako spomienka na sny, ktoré sa zdali byť kedysi nedosiahnuteľné.
Speváčka a herečka Jennifer Lopez sa na svojom Instagrame vrátila k filmu Kráska z Manhattanu z roku 2002, ktorý si mnohí dodnes s láskou pamätajú. Má pre ňu osobitý význam aj preto, že rovnako ako jej filmová postava pochádza z Bronxu a má s ňou mnoho spoločného. Po rokoch si tak naň zaspomínala spolu so svojimi fanúšikmi, ktorí ho milujú a nedajú naň dopustiť ani dnes.
Dievča z Bronxu, ktoré sa odvážilo snívať
„Prešlo viac ako dvadsať rokov a ja stále myslím na Marisu Venturovú. Slobodnú matku, ktorá sa pohybovala v mramorových halách a medzi luxusnými obliečkami, ktoré jej nepatrili… ale správala sa tak, akoby pokojne mohli,“ napísala na začiatku svojho spomienkového príspevku Jennifer Lopez. Postava slobodnej matky, ktorá pracuje ako chyžná v luxusnom hoteli na Manhattane, bola podľa nej viac ako iba filmová rola.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Dievča z Bronxu, hrajúce dievča z Bronxu, ktoré sa odvážilo snívať o niečom väčšom, než bolo jej poštové smerovacie číslo,“ pripomenula s dôrazom na paralelu so svojím vlastným životom.
