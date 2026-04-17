Samuel podrobne opísal, ako vraždil: Útočník z gymnázia vinu nepriznal, hrozí u neho recidíva

Lucia Mužlová
SITA
Útok nožom na gymnáziu
Útočník z gymnázia ostáva vo väzbe, hrozí u neho recidíva aj samovražda.

Aj keď Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, deklaroval na začiatku súdneho procesu svoju nevinu, pri rekonštrukcii podrobne opísal skutky kladené mu za vinu.

Vyplynulo to z dnešného pojednávania na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, kde boli prehraté kamerové záznamy z rekonštrukcie skutku na mieste činu. Na mieste bol vtedy v sprievode polície prítomný aj Samuel S.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Podľa obžaloby Samuel S. po tom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačkam, vnímal to ako snahu vylúčiť ho zo školy.

Opísal chvíle hrôzy

Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025 mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu S., o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Č., ktorú rovnako zavraždil nožom.

Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú E. K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.

Na prehratých videách obžalovaný mimo iného povedal, že sa chcel zo zástupkyňou riaditeľa Semančíkovou rozprávať o tom, prečo si do školy predvolala jeho rodičov. „Bola však ku mne arogantná, vyháňala ma z kancelárie,“ povedal s tým, že následne vytiahol nôž a poškodenú niekoľkokrát bodol. V dôsledku toho narazila hlavou do steny a spadla. On následne hodil nôž do tašky a vyšiel von z kancelárie zástupkyne.

Potom Samuel vyšiel po schodoch a zastal pred dverami triedy III. B. Vzápätí vstúpil dnu. „Všetci na mňa prekvapene hľadeli, až sa mi točila hlava,“ vyhlásil. Zároveň zopakoval tvrdenie, že študentke Alene išiel z očí zelený dym. „Keď som bol na pol ceste k nej, ona sa postavila a začala utekať do zadnej časti triedy,“ povedal s tým, že v ňom sa vtedy prebudili „predátorské inštinkty“. „Vzadu v triede som ju chytil a začal bodať,“ uviedol. Následne sa dostal do potýčky s Barborou M., ktorá chcela spolužiačku brániť. Alenu však potom dostihol pred triedou, pričom jej zasadil ďalšie rany. Keď sa prestala hýbať, hodil nôž opätovne do tašky a odišiel z budovy.

Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.

Hrozí u neho recidíva

Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždeného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roku 2025, ostáva vo väzbe. Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku totiž zamietol jeho žiadosť o prepustenie, ktorú podal na predošlom pojednávaní v pondelok 13. apríla.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obžalovaný si ponechal lehotu na podanie sťažnosti.

„Súd nezistil, že by došlo k oslabeniu niektorých dôvodov väzby,“ uviedol predseda senátu Milan Cisárik s tým, že dôvody pre útekovú väzbu obžalovaného sa dokonca posilnili, pretože mu hrozí vysoký trest. Cisárik tiež poukázal na výsluch znalca z odboru psychológie Dušana Kešického.

Podľa neho totiž v prípade Samuela S. existuje vysoké riziko recidívy, ako aj samovražedného konania. Poukázal takisto na správu z ústavu na výkon väzby v Bratislave, ktorá upozornila na problematické správanie obžalovaného.

