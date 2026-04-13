Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím

Účasť v reality šou Mama, ožeň ma nebola pre Katarínu Hricovú jednoduchou záležitosťou a skúsenosťou – rozhodnúť sa musela prakticky zo dňa na deň a hneď sa ocitla pod drobnohľadom kamier aj verejnosti. Počas nakrúcania bojovala o srdce Tomáša, zvládala nervozitu, stres a intenzívne dni plné natáčania, pričom sa učila zvládať tlak, ktorý prináša reality šou.
V rozhovore otvorene hovorí o prvých dojmoch z Tomáša a z jeho mamy, o reakciách rodiny, o prekvapeniach na natáčaní, ale aj o tom, ako ju skúsenosť posilnila, naučila ju stáť si za svojím názorom a lepšie vnímať vlastnú hodnotu. Katka pritom nezabúda na humor a autenticitu, ktoré ju robia jedinečnou a inšpirujú všetkých, ktorí sledujú jej cestu za láskou.
Aké boli vaše pocity na začiatku nakrúcania reality šou Mama, ožeň ma?
K ponuke účinkovať v tejto relácii som sa dostala deň pred začiatkom nakrúcania, takže som sa musela rozhodnúť vo veľmi krátkom čase. To vo mne vyvolávalo veľký tlak a zmiešané pocity. Počas prvého dňa som si nebola istá, či som sa rozhodla správne, no zároveň som vedela, že už nie je možné cúvnuť, a preto som sa snažila upokojiť.
Keď sa zapli kamery a začali sme natáčať úvod, pocítila som silnú nervozitu – oblial ma pot a dokonca si ani nepamätám, čo som v danom momente hovorila. Napríklad situáciu s Tomášom pri prvom zoznámení na gauči, keď povedal, že nevie, kde je Levoča, som úplne vypustila z pamäti. Netušila som, že sa z toho stane virálne video. Stres dokáže výrazne ovplyvniť vnímanie reality.
Ako prebiehalo nakrúcanie?
Nakrúcanie prebiehalo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Štáb aj produkcia boli veľmi priateľskí a snažili sa nám ponechať čo najprirodzenejší priebeh situácií. V momentoch, keď konverzácia viazla, nám pomohli tým, že navrhli témy na diskusiu. Na konci každého dňa sme natáčali individuálne rozhovory, v ktorých sme reflektovali priebeh dňa a naše pocity.
Nakrúcanie trvalo štyri dni – od rána do večera, a bolo pomerne intenzívne. Po jeho skončení som dokonca ochorela a potrebovala som niekoľko dní na regeneráciu a spracovanie všetkého, čo sa udialo.
Aký bol postoj vašej rodiny k tomu, že ste sa zúčastnili tejto reality šou?
Účasť v relácii som s rodinou vopred nekonzultovala, keďže som sa musela rozhodnúť zo dňa na deň a tušila som, že by ma v tomto kroku nepodporili. Do istej miery ich postoj chápem, pretože ide o dvojsečnú zbraň – človek sa síce dostane do povedomia verejnosti, no zároveň prichádza o časť súkromia.
