Giganty slovenského priemyslu zverejnili vlaňajšie výsledky. Straty počítajú v miliónoch, vinia aj EÚ

Martin Cucík
Železiarne Podbrezová a U. S. Steel Košice zverejnili výsledky hospodárenia za rok 2025. Obe spoločnosti skončili v miliónových stratách.

Slovenské hutníctvo má za sebou ďalšie komplikované obdobie. Najnovšie zverejnené údaje za rok 2025 naznačujú, že dvojica hlavných aktérov, Železiarne Podbrezová a U. S. Steel Košice, síce dokázala svoje straty čiastočne skresať, no návrat do zisku sa im zatiaľ nepodaril.

Kým Podbrezová zaznamenala mierny rast, košický oceliarsky podnik sa musel vyrovnať s poklesom tržieb. Obe firmy sa tak naďalej pohybujú na hrane medzi postupnou stabilizáciou a pretrvávajúcimi ťažkosťami spôsobenými geopolitickou situáciou vo svete.

Podbrezová sa dvíha, strata klesla o polovicu

Železiarne Podbrezová zaznamenali v roku 2025 oproti minulému obdobiu relatívne pozitívne čísla. Spoločnosť dosiahla tržby na úrovni približne 282 miliónov eur, čo predstavuje mierny medziročný rast.

Podstatnejšie je však zlepšenie hospodárskeho výsledku. Firma skončila v strate 14,86 milióna eur, pričom ešte rok predtým bola na úrovni približne 30 miliónov eur. Podarilo sa jej tak skresať stratu o viac než polovicu.

Ako nástroj k lepším hospodárskym výsledkom spoločnosti má byť podľa šéfa železiarní Vladimíra Sotáka zakontrahovanie cien energií v tomto roku za výhodné sadzby.

Keď mám hodnotiť rok 2025, musím povedať, že napriek ťažkým podmienkam na európskych i svetových trhoch považujem súčasný výsledok za maximum toho, čo sme mohli dosiahnuť, hoci ide o negatívne číslo. Som presvedčený, že v budúcom roku bude výsledok lepší, pretože to, čo máme zakontrahované v energetike, je za výhodnejšie ceny,“ vyjadril sa Soták koncom minulého roku.

Kritika EÚ aj Roberta Fica

Soták je pritom jedným z najväčších kritikov energetickej politiky Európskej únie a v minulosti mal problém aj s politikou premiéra Roberta Fica. „Ceny našich výrobkov na zahraničných trhoch zostali na prijateľnej úrovni, neboli nízke, no aj napriek tomu sa náklady na energie stali rozhodujúcim negatívnym faktorom,“ uvádza sa vo výročnej správe spoločnosti z roku 2024.

„Zásadný vplyv na vývoj cien elektrickej energie v celej Európskej únii (EÚ) mala energetická burza zriadená v Nemecku (EEX), ktorá určuje ceny elektrickej energie. Tie v roku 2024 dosahovali úroveň až 150 – 200 eur za MWh, čo predstavovalo extrémnu záťaž nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre mnohé iné priemyselné subjekty v rámci Únie,“ pokračuje správa.

Považujeme za dôležité upozorniť na to, že Európska energetická burza a celý systém obchodovania s elektrickou energiou je nastavený zle a nespravodlivo,“ ukončuje sa v správe téma energetickej politiky Európskej únie.

U. S. Steel stratu zmiernil, tržby však klesli

U. S. Steel Košice patrí medzi najväčšie priemyselné podniky na Slovensku a je jedným z kľúčových producentov ocele v strednej Európe. Ročná výrobná kapacita dosahuje približne 4 milióny ton ocele a spoločnosť zamestnáva tisíce pracovníkov priamo aj prostredníctvom dodávateľského reťazca.

Aj Košice zaznamenali zlepšenie, no tu je situácia o niečo zložitejšia. V roku 2025 dosiahla spoločnosť tržby približne 2,4 miliardy eur, čo je pokles oproti 2,6 miliardy eur v roku 2024.

Železiarne však napriek poklesu tržieb aspoň znížili stratu, z približne 99 miliónov eur v roku 2024 na 56 miliónov eur, čo predstavuje výrazné zlepšenie hospodárenia.

Obrovská spotreba elektrickej energie

Závod je energeticky mimoriadne náročný a patrí medzi najväčších priemyselných odberateľov elektriny v krajine. V roku 2023 sa zástupcovia U. S. Steel podľa TASR vyjadrili, že energetická náročnosť oceliarskeho priemyslu je vysoká, pričom košický U. S. Steel spotrebuje ročne zhruba 1,5 až 1,7 terawatthodín (TWh) elektrickej energie. „Ak to porovnáme s celkovou spotrebou u nás, tak v roku 2021 Slovensko spotrebovalo zhruba 26 TWh.“

Iba jediná fabrika teda spotrebuje viac ako 5 % našej celkovej spotreby elektriny. Obe oceliarne pritom využívajú aj vlastné elektrárne, cena tejto komodity je pre spoločnosti jedným z najdôležitejších faktorov pre ich ziskovosť.

Prázdne výklady a zamknuté dvere. V slovenských mestách skončili mnohé prevádzky, zákazníkov ubúda

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

