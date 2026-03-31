Giganty slovenského priemyslu zverejnili vlaňajšie výsledky. Straty počítajú v miliónoch, vinia aj EÚ

Slovenské hutníctvo má za sebou ďalšie komplikované obdobie. Najnovšie zverejnené údaje za rok 2025 naznačujú, že dvojica hlavných aktérov, Železiarne Podbrezová a U. S. Steel Košice, síce dokázala svoje straty čiastočne skresať, no návrat do zisku sa im zatiaľ nepodaril.
Kým Podbrezová zaznamenala mierny rast, košický oceliarsky podnik sa musel vyrovnať s poklesom tržieb. Obe firmy sa tak naďalej pohybujú na hrane medzi postupnou stabilizáciou a pretrvávajúcimi ťažkosťami spôsobenými geopolitickou situáciou vo svete.
Podbrezová sa dvíha, strata klesla o polovicu
Železiarne Podbrezová zaznamenali v roku 2025 oproti minulému obdobiu relatívne pozitívne čísla. Spoločnosť dosiahla tržby na úrovni približne 282 miliónov eur, čo predstavuje mierny medziročný rast.
Podstatnejšie je však zlepšenie hospodárskeho výsledku. Firma skončila v strate 14,86 milióna eur, pričom ešte rok predtým bola na úrovni približne 30 miliónov eur. Podarilo sa jej tak skresať stratu o viac než polovicu.
Ako nástroj k lepším hospodárskym výsledkom spoločnosti má byť podľa šéfa železiarní Vladimíra Sotáka zakontrahovanie cien energií v tomto roku za výhodné sadzby.
„Keď mám hodnotiť rok 2025, musím povedať, že napriek ťažkým podmienkam na európskych i svetových trhoch považujem súčasný výsledok za maximum toho, čo sme mohli dosiahnuť, hoci ide o negatívne číslo. Som presvedčený, že v budúcom roku bude výsledok lepší, pretože to, čo máme zakontrahované v energetike, je za výhodnejšie ceny,“ vyjadril sa Soták koncom minulého roku.
Kritika EÚ aj Roberta Fica
Soták je pritom jedným z najväčších kritikov energetickej politiky Európskej únie a v minulosti mal problém aj s politikou premiéra Roberta Fica. „Ceny našich výrobkov na zahraničných trhoch zostali na prijateľnej úrovni, neboli nízke, no aj napriek tomu sa náklady na energie stali rozhodujúcim negatívnym faktorom,“ uvádza sa vo výročnej správe spoločnosti z roku 2024.
„Zásadný vplyv na vývoj cien elektrickej energie v celej Európskej únii (EÚ) mala energetická burza zriadená v Nemecku (EEX), ktorá určuje ceny elektrickej energie. Tie v roku 2024 dosahovali úroveň až 150 – 200 eur za MWh, čo predstavovalo extrémnu záťaž nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre mnohé iné priemyselné subjekty v rámci Únie,“ pokračuje správa.
„Považujeme za dôležité upozorniť na to, že Európska energetická burza a celý systém obchodovania s elektrickou energiou je nastavený zle a nespravodlivo,“ ukončuje sa v správe téma energetickej politiky Európskej únie.
U. S. Steel stratu zmiernil, tržby však klesli
U. S. Steel Košice patrí medzi najväčšie priemyselné podniky na Slovensku a je jedným z kľúčových producentov ocele v strednej Európe. Ročná výrobná kapacita dosahuje približne 4 milióny ton ocele a spoločnosť zamestnáva tisíce pracovníkov priamo aj prostredníctvom dodávateľského reťazca.
Aj Košice zaznamenali zlepšenie, no tu je situácia o niečo zložitejšia. V roku 2025 dosiahla spoločnosť tržby približne 2,4 miliardy eur, čo je pokles oproti 2,6 miliardy eur v roku 2024.
Železiarne však napriek poklesu tržieb aspoň znížili stratu, z približne 99 miliónov eur v roku 2024 na 56 miliónov eur, čo predstavuje výrazné zlepšenie hospodárenia.
Obrovská spotreba elektrickej energie
Závod je energeticky mimoriadne náročný a patrí medzi najväčších priemyselných odberateľov elektriny v krajine. V roku 2023 sa zástupcovia U. S. Steel podľa TASR vyjadrili, že energetická náročnosť oceliarskeho priemyslu je vysoká, pričom košický U. S. Steel spotrebuje ročne zhruba 1,5 až 1,7 terawatthodín (TWh) elektrickej energie. „Ak to porovnáme s celkovou spotrebou u nás, tak v roku 2021 Slovensko spotrebovalo zhruba 26 TWh.“
Iba jediná fabrika teda spotrebuje viac ako 5 % našej celkovej spotreby elektriny. Obe oceliarne pritom využívajú aj vlastné elektrárne, cena tejto komodity je pre spoločnosti jedným z najdôležitejších faktorov pre ich ziskovosť.
