Ľuďom sa nepáčia nové cenovky v Lidli: Reťazec reaguje a vysvetľuje nový formát

Obchodné reťazce sa neustále musia prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníkov a aktuálnym trendom. Lidl pred časom vo svojich predajniach zaviedol nové cenovky, ktoré si všimli už aj zákazníci. Ľudia z nich však zatiaľ príliš nadšení nie sú.
Ľuďom sa nové cenovky nepozdávajú
Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej sa ľudia zamerali na nové cenovky v Lidli. Po novom je na displeji inak vyobrazená cena bez akcie a inak cena s akciou, pričom každá z cenoviek má inú farebnú kombináciu.
Viacero ľudí vyjadrilo názor, že je to mätúce. Niektorí sa posťažovali aj na chaos v tom, kedy aká akcia je vlastne platná, kedy je potrebné aktivovať si kupón v aplikácii a kedy sa akcia vzťahuje na rôzny počet kusov.
V jednej z predajní Lidl v Košiciach sme sa na nové cenovky boli pozrieť aj my a zároveň sme reťazec aj oslovili. Pýtali sme sa, či Lidl registruje zvýšené množstvo sťažností od zákazníkov a či plánuje v blízkej budúcnosti zjednodušenie zobrazenia cien na pultoch, prípadne akcií v aplikácii.
