Praha sa po rokoch dočkala nového mostu cez Vltavu. K jeho výstavbe prispelo aj Slovensko

Praha má ďalšie premostenie, ktoré prepája dva brehy Vltavy. Takmer 338 metrov dlhý Dvorecký most určený pre linky MHD, peších, cyklistov a zložky integrovaného záchranného systému (IZS) v piatok slávnostne otvorilo vedenie mesta spolu s architektmi a realizátormi stavby.
Most medzi štvrťami Smíchov a Podolí je unikátny množstvom umeleckých diel, ktoré budú nainštalované do jeho okolia, či využitím podmostia. Pri výstavbe došlo aj k nečakaným problémom, ktoré ju predĺžili a predražili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Významná pomoc doprave
Otvorenie Dvoreckého mosta je pre Prahu podľa jej primátora Bohuslava Svobodu významným okamihom. „Nejde len o novú stavbu cez Vltavu, ale o kľúčové prepojenie dvoch častí mesta, ktoré dlhodobo potrebovali lepšie spojenie pre verejnú dopravu, peších, cyklistov aj zložky IZS. Praha získava most, ktorý má jasnú dopravnú funkciu, pomôže odľahčiť preťažené trasy a zároveň prináša kvalitnú architektúru zodpovedajúcu významu tohto miesta,“ uviedol Svoboda.
Jeho námestník pre dopravu Jaromír Beránek most označil za architektonický unikát. Pripomenul, že naposledy sa takýto veľký most v hlavnom meste ČR otvoril pred 12 rokmi, a to Trojský most.
Na kritiku niektorých ľudí, prečo stavba nie je určená aj pre autá, reagoval, že by zahltili obe nábrežia. Zároveň podotkol, že pre ne je určený neďaleký Barrandovský most, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný. Linky MHD začnú cez Dvorecký most jazdiť od soboty.
Cement zo Slovenska
Most je dlhý 337,8 metra a široký 16,5 metra a podopiera ho päť pilierov, z toho dva vo vode. Biely betón použitý na pohľadové časti odkazuje podľa architektov ku kubizmu a brutalizmu. Na jeho výrobu stavbári použili biely cement dovezený zo Slovenska. Vytváranie týchto častí bolo podľa ich slov tiež náročné, pretože každá z nich je iná. Nikde tak nemohli opätovne použiť vytvorené debnenie.
Ako pripomenul pražský magistrát, myšlienka na prepojenie brehov Vltavy práve na tomto mieste vznikla ešte pred druhou svetovou vojnou. Do územného plánu bol zahrnutý až v roku 2003. O 14 rokov neskôr mesto vyhlásilo anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž, do ktorej bolo podaných 45 návrhov, a to aj z významných svetových ateliérov.
Zvíťazil návrh českého tímu Tubes a Atelier 6. Stavať sa začalo v septembri 2022. Most mal byť pôvodne hotový už na prelome rokov 2024 a 2025, ale pre viaceré problémy sa výstavba predĺžila.
Zdržanie aj predraženie
Jedna z nečakaných ťažkostí sa objavila hneď na začiatku pri zakladaní podpier a pilierov. Stavbári pri prieskumoch zistili, že geologické podložie vo Vltave je na danom mieste nestabilné. Museli preto zmeniť postup prác.
Okrem toho sa ukázalo, že zo statických dôvodov sa stupeň vystuženia nosnej konštrukcie mosta bude musieť výrazne zvýšiť. Výstavba sa tak zdržala aj predražila. Pôvodný rozpočet z roku 2021 počítal s čiastkou okolo 980 miliónov korún. Nakoniec sú to približne dve miliardy, pričom Európska komisia na realizáciu prispela viac než polovicou.
Okolité štvrte získajú okrem mosta aj nový priestor na rôzne kultúrne či športové aktivity, ktorý bude vytvorený pod mostom na oboch stranách. Súčasťou bude napríklad lezecká stena, skatepark, detské ihrisko, kultúrna aréna či schody do vody pre otužilcov alebo toalety v pilieroch mosta. Na smíchovskej strane vytvoril tím umelca Krištofa Kinteru svetelnú inštaláciu, ktorú tvoria lampy z vyše 80 krajín sveta.
