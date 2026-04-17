Tunelom Višňové momentálne neprejdete. Je uzavretý v oboch smeroch, vodiči ho obchádzajú

Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je v piatok popoludní v oboch smeroch uzavretý.
Informovala o tom Zelená vlna STVR. Doplnila, že tunel je uzavretý z technických príčin. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
Aktualizované o 13:00. Tunel je už plne prejazdný.
„Dôvodom uzávery bola neplánovaná oprava kamerového systému. Aktuálne je už tunel v oboch smeroch prejazdný,“ uviedol pre TASR odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti.
