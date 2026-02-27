Obrovská firma na Slovensku náhle končí. O prácu príde viac ako 750 ľudí

Foto: Google maps/Samsung- Galanta

Lucia Mužlová
Fabrika by mohla skončiť, pracuje v nej 750 ľudí.

Premiér Fico dnes navštívil Slovalco v Žiari nad Hronom, kde informoval o podpísaní memoranda. Zároveň však prišiel s informáciou týkajúcou sa inej spoločnosti, tá sídli v Galante.

Ide o fabriku Samsung, kde premiér naznačil, že by mohla skončiť. Spoločnosť Samsung podľa informácií predsedu vlády Roberta Fica uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách. Poukázal na to, že sú veľké úvahy o tom, čo sa stane s výrobou televízorov v stredoeurópskom priestore.

Denníku E viaceré zdroje potvrdili, že Samsung opúšťa Slovensko a fabriku zatvorí. Ide o obrovskú stratu pre slovenský priemysel.

Nezáujem o televízory

„Ak k tomu príde, že Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré by mali byť zaradené medzi tie, kde sa bude utlmovať výroba televíznych obrazoviek, budeme sa pýtať, čím sa to nahradí,“ povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov. Rovnaký počet aj v oblasti logistiky.

Fico ozrejmil, že sa k nemu dostala informácia, že spoločnosť Samsung uvažuje z globálnych dôvodov o „prekreslení“ fabrík, ktoré má po celom svete. „Niečo chcú udržať, niečo chcú zrušiť,“ podotkol. Dôvodom má byť výrazný pokles záujmu o kupovanie televízorov.

Podľa premiéra by jednou z možností bolo, že by sa pracovníci prekvalifikovali na baterkáreň čínskeho Gotionu v Šuranoch.

