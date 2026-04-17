Tajomstvo dlhoročného vzťahu podľa Alexandra Bártu: Nie je to o svadbe, ale o rešpekte a blízkosti

Dlhodobý vzťah nestojí na formálnych záväzkoch, ale na každodennej blízkosti, úcte a podpore medzi partnermi. Aj Bárta je presvedčený, že základom pevného partnerstva je najmä vzájomný rešpekt a schopnosť prechádzať životom bok po boku.
Herec Alexander Bárta, ktorého si mnohí diváci pamätajú najmä zo seriálu Panelák, v rozhovore pre magazín Život poodhalil zákulisie svojho dlhoročného vzťahu s Henrietou Mičkovicovou. Spoločne tvoria pár už dvadsať rokov, vychovávajú dcéru a ich partnerstvo stále funguje harmonicky.
Bárta navyše s úsmevom v minulosti prezradil, že Henrieta je nielen jeho životnou oporou, ale aj výbornou kuchárkou, čo považuje za príjemný bonus ich spoločného života.
Pevné základy a čaro prekvapení
Alexander Bárta si myslí, že úcta a spoločne strávený čas patria k najpevnejším pilierom ich dlhoročného partnerstva. Podľa neho nejde o nič zložité, skôr o prirodzené nastavenie, ktoré si partneri medzi sebou postupne vytvoria.
„Láska, úcta, rešpekt. Vážiť si toho druhého. Tráviť spolu čas. Mať spolu nejaké záujmy. Byť si pokojne aj kamarátom navzájom. Povedal som sedem vecí, to je dosť,“ vymenoval hodnoty, ktoré považuje za základ stabilného vzťahu.
Po dvoch desaťročiach spoločného života však podľa neho zohráva dôležitú úlohu aj schopnosť udržať vo vzťahu iskru. Dlhé roky totiž nemusia znamenať stereotyp, práve naopak. „Ja si myslím, že čaro je práve aj v tom, že človek napríklad aj po 20 rokoch ešte vie toho druhého prekvapiť. To sú perfektné veci,“ vysvetlil, v čom podľa neho spočíva kúzlo dlhodobého partnerstva.
