Tajomstvo dlhoročného vzťahu podľa Alexandra Bártu: Nie je to o svadbe, ale o rešpekte a blízkosti

Foto: Instagram (tvjoj)

Frederika Lyžičiar
Bez sobáša, no šťastní.

Dlhodobý vzťah nestojí na formálnych záväzkoch, ale na každodennej blízkosti, úcte a podpore medzi partnermi. Aj Bárta je presvedčený, že základom pevného partnerstva je najmä vzájomný rešpekt a schopnosť prechádzať životom bok po boku.

Herec Alexander Bárta, ktorého si mnohí diváci pamätajú najmä zo seriálu Panelák, v rozhovore pre magazín Život poodhalil zákulisie svojho dlhoročného vzťahu s Henrietou Mičkovicovou. Spoločne tvoria pár už dvadsať rokov, vychovávajú dcéru a ich partnerstvo stále funguje harmonicky.

Bárta navyše s úsmevom v minulosti prezradil, že Henrieta je nielen jeho životnou oporou, ale aj výbornou kuchárkou, čo považuje za príjemný bonus ich spoločného života.

 

Pevné základy a čaro prekvapení

Alexander Bárta si myslí, že úcta a spoločne strávený čas patria k najpevnejším pilierom ich dlhoročného partnerstva. Podľa neho nejde o nič zložité, skôr o prirodzené nastavenie, ktoré si partneri medzi sebou postupne vytvoria.

„Láska, úcta, rešpekt. Vážiť si toho druhého. Tráviť spolu čas. Mať spolu nejaké záujmy. Byť si pokojne aj kamarátom navzájom. Povedal som sedem vecí, to je dosť,“ vymenoval hodnoty, ktoré považuje za základ stabilného vzťahu.

 

Po dvoch desaťročiach spoločného života však podľa neho zohráva dôležitú úlohu aj schopnosť udržať vo vzťahu iskru. Dlhé roky totiž nemusia znamenať stereotyp, práve naopak. „Ja si myslím, že čaro je práve aj v tom, že človek napríklad aj po 20 rokoch ešte vie toho druhého prekvapiť. To sú perfektné veci,“ vysvetlil, v čom podľa neho spočíva kúzlo dlhodobého partnerstva.

Maličkosti, ktoré tvoria veľké veci

Odporúčané články
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom

